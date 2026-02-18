Sicarios tenían altares de brujería en su guarida en Medellín: buscaban protección divina y ser intocables

En Medellín se le puso freno a una banda que se dedicaba al sicariato. Lo particular era el método que usaban sus nueve miembros (ocho hombres y una mujer) para no ser capturados.

La estructura se hacía conocer como ‘Oficina’ y operaba desde un inmueble en Robledo que era usado como guarida. En ese sitio, se encontraron ocho armas, 77 cartuchos, 29 celulares, tres computadores y dos tablets.

Cobraban hasta 500 mil dólares por asesinato

Desde este punto, se organizaban con meticulosidad los asesinatos, los cuales iban de la mano con las disputas por tener a su poder el narcotráfico y cobros ilegales. Por esos crímenes, pedían hasta 500 mil dólares.

Al momento de entrar a una de las habitaciones, los policías dieron con un detalle inesperado: había un altar con velas, elementos para rituales y una imagen en alusión a la Santa Muerte.

Resulta que los miembros de la banda llevaban a cabo rituales de brujería y santería, en aras de tener éxito en los asesinatos y contar con una protección sobrehumana a la hora de no ser descubiertos.

Víctimas fueron extranjeras principalmente

Las pesquisas han revelado que la ‘Oficina’ está detrás de varios asesinatos en la ciudad, principalmente contra víctimas provenientes de otros países (mexicanas, albanesas, estadounidenses y canadienses). Además, se cree que tiene conexiones con otras estructuras internacionales.

“A las estructuras que creen que pueden ponerle precio a la vida: tengan claro que aquí no mandan los criminales, aquí manda la ley”, declaró el alcalde Federico Gutiérrez.

Los altares también tenían otro fin. Al parecer, esta organización manejaba un negocio en el que aseguraban que los rituales iban a darles riqueza, salud, suerte a las personas, pero siendo un engaño al final.

Los capturados deberán responder por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.