Director del Inpec advierte que ninguno de los 16 inhibidores de señal instalados en cárceles del país funciona

Tras la alerta realizada por el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, según la cual, el Gobierno colombiano debe tomar medidas urgentes, debido a que una red de estafas telefónicas estaría funcionando desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, advirtió en diálogo con Noticias RCN que ninguno de los 16 inhibidores de señal instalados en las cárceles del país funciona:

“Es una de nuestras grandes preocupaciones la extorsión, todos los delitos o fenómenos criminales que surgen desde las cárceles. Por eso es importante el anuncio realizado por el ministro de Justicia, llevamos más de 12 años en los que no se ha tomado una decisión sobre los inhibidores, tenemos una cantidad de inhibidores de señal que están instalados, pero más de 10 están fuera de servicio”.

En respuesta a la denuncia replicada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su cuenta de la red social X (antes Twitter), el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, indicó que, en colaboración con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) se instalarán inhibidores de señal cerca del penal.

Información que fue confirmada por Gutiérrez y, pronto, podría alcanzar a otros centros penitenciarios: “Ya se dio la orden a la Uspec y se entabló una articulación con los operadores y el Ministerio de las TIC para empezar con las pruebas piloto que generen bloqueos en Cómbita, La Dorada, Valledupar, Ibagué…”.

Penales en los que realizan más llamadas extorsivas fueron identificados, pero inhibidores siguen sin funcionar:

De acuerdo con el coronel Gutiérrez los penales de los que salen más llamadas extorsivas ya fueron identificados, pero de poco o nada sirve sin la instalación de inhibidores de última tecnología:

“Hemos realizado un trabajo articulado con el Gaula y su grupo de antisecuestro y extorsión y se identificaron cuáles son los establecimientos de los que más salen extorsiones, pero ya se van a empezar a hacer los bloqueos y estudios que nos permitan generar control penitenciario a través de herramientas técnicas y tecnológicas”.

Los inhibidores que siguen activos no funcionan y otros tantos tuvieron que ser desactivados por demandas de quienes viven cerca de las cárceles:

“Hace algunos años, en Cómbita, el Inpec tuvo que pagar más de 50.000 millones de pesos en multas, porque los inhibidores que se utilizaban en la época inhibían la señal de los pobladores cercanos a la cárcel y nos generó una serie de demandas. Esperamos que esta nueva tecnología sea más focalizada, direccionada únicamente a los establecimientos de reclusión y, específicamente, a las personas que están privadas de la libertad”.

Mientras se instalan nuevos bloqueadores el panorama es alarmante. En palabras del director del Inpec: “Actualmente tenemos 16 establecimientos de orden nacional que tienen bloqueadores instalados, de los cuales seis están activos, pero no están funcionando, y otros 10 se encuentran fuera de servicio”.