Banda marcial de la que participó Miguel Uribe en su adolescencia lo recordó con cariño el día de su despedida

Tras la muerte de su madre, a manos del cartel de Medellín, encontró un refugio en la música.

Foto: montaje realizado con imágenes del senado y el Colegio Los Nogales

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
05:39 p. m.
Luego de que el país le diera un último adiós al precandidato presidencial y senador por el Centro Democrático Miguel Uribe, este miércoles 13 de agosto, se hizo viral en las redes sociales el mensaje con el que la banda marcial de la que participó siendo tan solo un adolescente quiso recordarlo.

“Miguel Uribe Turbay fue Tambor Mayor de la Banda Marcial del Colegio Los Nogales entre el 2005 y el 2006. Hoy lo recordamos por su talento, disciplina y liderazgo, y por la huella que dejó desde entonces a través de su participación en actividades como la banda”, se lee en una publicación realizada a través de sus redes sociales.

A corta edad, Miguel encontró un refugio en la música:

Tras el asesinato de su madre, Diana Consuelo Turbay, a manos de integrantes del cartel de Medellín, en 1991, Miguel Uribe encontró un refugio en la música que lo llevó a relacionarse con el canto y los instrumentos a temprana edad.

No sorprende que, en el 2006, obtuviera “el reconocimiento como Mejor Tambor Mayor en el concurso Batuta de Plata”, y, años más tarde, se le viera tocando la guitarra, el acordeón y cantando junto a sus amigos y familiares, en repetidas ocasiones.

Foto: @bmcln_oficial / IG

Desde la banda del Colegio Los Nogales extendieron su sentido pésame a la familia Turbay e insistieron que siempre recordaran a Miguel “como un pilar fundamental de nuestra comunidad. Que en paz descanse”.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Miguel Uribe?

El pasado 7 de junio, durante un evento en el parque El Golfito de Modelia, el senador Miguel Uribe recibió res disparos: uno en la pierna izquierda, otro en el cuello y, el último, en la cabeza.

Tras el atentado, fue llevado de emergencia a la Fundación Santa Fe, en donde estuvo hospitalizado 65 días hasta el lunes, 11 de agosto, cuando la clínica informó su muerte.

Según se dio a conocer en un último parte médico, “su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos” que, aunque lograron estabilizarlo, no lo mantuvieron con vida.

