Sentidas palabras del profesor de ajedrez de Miguel Uribe: “Todo lo hacía de buena fe y con amor”

El 11 de agosto quedará marcado en la historia de Colombia como un día triste. A pesar de los esfuerzos médicos y la constante lucha, Miguel Uribe Turbay falleció a los 39 años.

RELACIONADO Estos son los cierres viales que tendrá Bogotá por cortejo fúnebre de Miguel Uribe

Uribe, quien estaba ejerciendo como senador y tenía aspiraciones para las elecciones de 2026, fue víctima de un magnicidio que enluta al país. Hace tan solo 13 años había sido concejal y después de ello pudo ser secretario de Gobierno de Bogotá, candidato a la Alcaldía y llegó hasta el órgano legislativo.

Miguel Uribe falleció a lo 39 años

La violencia apagó su luz. El senador estuvo en un evento en vía pública el pasado sábado 7 de junio en el occidente de Bogotá. Varias personas llegaron a escucharlo en el parque El Golfito del barrio Modelia.

Entre la multitud hubo un joven que desenfundó un arma y le disparó a menos de cinco metros. Uribe fue llevado a la Fundación Santa Fe y empezó la que parecía ser una carrera contra el tiempo.

Fueron dos meses en los que el país se unió por un mismo lema: ¡Fuerza, Miguel! Durante más de 60 días, hubo esperanza en volver a ver al senador en las calles. Su esposa y fiel acompañante, María Claudia Tarazona, dio la trágica noticia a primera hora del lunes 11 de agosto.

La anécdota de la casa

Uribe no solamente fue senador, también fue un hombre con gusto y talento para la música, un papá amoroso y un buen jugador de ajedrez.

Gregorio Rey Amador, su profesor de ajedrez, estuvo en Noticias RCN hablando cómo lo recordará, principalmente por la sencillez y simpatía que tenía.

“Esa inteligencia, carisma, liderazgo y talento, no solo para los deportes o la música, sino para todo a lo que él se dedicaba. Todo lo hacía de buena fe y con amor”, contó el profesor.

Corría el año 2006 cuando Rey tuvo la posibilidad de comprar un lote en el barrio Garcés Navas para construir la casa. Al inicio de la construcción, él recuerda que Uribe le dijo: “No la vaya a pintar, sino póngale ladrillo. Yo le ayudo”. Ambos estuvieron trabajando codo a codo en la obra.