La viral despedida de Carlos Vives a Miguel Uribe: un adiós en vallenato

El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay ha generado una profunda tristeza en el mundo. Entre las múltiples voces que se han pronunciado sobre su partida, destacó el emotivo mensaje del cantautor Carlos Vives.

A través de sus redes sociales, el artista samario compartió un conmovedor video en el que se ve a Miguel Uribe compartiendo un momento íntimo con su hijo, mientras toca el piano y canta una canción.

La publicación, acompañada de un sentido mensaje, ha conmovido a miles de colombianos, quienes han revivido un momento de paz y alegría en medio de la tragedia.

Carlos Vives recordó a Miguel Uribe con emotivo video

En su mensaje, Vives recordó la vocación de servicio y el espíritu de reconciliación que caracterizaban a Uribe Turbay.

Miguel fue un ejemplo de capacidad de perdonar, de pasión por servir y de construir un mejor país. Es una pérdida muy dolorosa para Colombia, la violencia jamás será el camino, escribió el cantante.

Miguel Uribe amaba la música y la paz en Colombia

La publicación de Carlos Vives no solo fue un tributo a un político, sino también a un hombre que amaba la música y la vida familiar.

El video, que se ha vuelto viral en las redes sociales, muestra una faceta poco conocida de Uribe Turbay, en la que se le ve disfrutando de un momento de tranquilidad junto a su hijo, con la música como telón de fondo.

"Gracias a Miguel por querer mi música y compartirla con tu familia", concluyó el artista, en un mensaje que ha resonado con el dolor de un país que lamenta una partida prematura.

El video de Miguel Uribe cantando una canción de Carlos Vives se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de la vida y de la necesidad de construir un país en paz.

Los comentarios en la publicación reflejan la tristeza de un pueblo que se siente identificado con el dolor de la familia Uribe Turbay, una familia que ha sido víctima de la violencia en dos generaciones.

El legado de Miguel Uribe, como ha recordado Carlos Vives, será su pasión por servir y su deseo de ver una Colombia sin violencia.