FIFA y EE.UU. anuncian nuevo sistema para agilizar las visas a aficionados que asistirán al Mundial de 2026

Durante las últimas horas de este lunes 17 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunciaron hoy el lanzamiento del "FIFA Priority Appointment Scheduling System" o, simplemente, FIFA PASS.

Este nuevo sistema está diseñado para ofrecer a los poseedores de entradas para los partidos que se disputarán en suelo estadounidense un acceso prioritario a las entrevistas para la obtención de visados, mitigando así uno de los mayores desafíos logísticos y burocráticos que enfrentan los aficionados internacionales: los largos tiempos de espera consulares.

"Estados Unidos le da la bienvenida al mundo," declaró Gianni Infantino.

"Siempre hemos dicho que esta será la Copa Mundial de la FIFA más grande e inclusiva hasta la fecha, y el servicio FIFA PASS es una prueba de ello. Estamos trabajando arduamente para que el fútbol una al mundo cuando el torneo comience el próximo mes de junio. El objetivo es simple: que nadie se quede sin vivir la pasión del Mundial por culpa de un trámite burocrático.", agregó.

Así funcionará el nuevo sistema FIFA Pass para obtener la visa más rápido

Este servicio garantizará que cualquier aficionado que haya adquirido una entrada legítima para un partido en EE. UU. pueda solicitar una entrevista consular en una línea de tiempo significativamente acelerada en comparación con los solicitantes de visa de turismo regulares, cuyos tiempos de espera pueden extenderse por más de un año en algunos países.

"El mensaje es claro: si tiene una entrada para el Mundial, le recomiendo encarecidamente que solicite su visado de inmediato," anunciaron desde el gobierno de los Estados Unidos.

La FIFA, que se ha comprometido a facilitar la información específica sobre el sistema de citas prioritarias a los poseedores de entradas a principios de 2026, también recordó que los ciudadanos de países participantes en el Programa de Exención de Visado (VWP) seguirán pudiendo optar por solicitar la exención de visado a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA).

El Mundial de 2026 será la primera edición con 48 selecciones y se jugará en 16 ciudades anfitrionas entre Estados Unidos (que albergará 78 partidos en 11 ciudades), México y Canadá.

Con la expectativa de seis a siete millones de entradas vendidas y una afluencia internacional sin precedentes, el FIFA PASS es visto como un paso decisivo para cumplir la promesa de una celebración verdaderamente global y accesible para los millones de aficionados que esperan el pitazo inicial.

El FIFA PASS no garantiza la aprobación de la visa. El Departamento de Estado seguirá examinando a todos los viajeros, y el proceso de adjudicación de visas con sus estándares de seguridad se mantiene.