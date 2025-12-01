Grave denuncia: bandas criminales estarían secuestrando y abusando a menores en Buenaventura

Noticias RCN conoció una lamentable denuncia que viene alarmando a la ciudadanía en Buenaventura.

Habitantes y organizaciones sociales advirtieron un preocupante incremento en los casos de secuestro y abuso sexual de menores, presuntamente cometidos por bandas criminales que operan en distintas comunas del distrito.

Grave denuncia en Buenaventura: bandas criminales estarían abusando a menores

De acuerdo con los reportes de líderes comunitarios, los cabecillas de estas estructuras delictivas estarían reteniendo a niñas durante varios días en viviendas utilizadas como lugares de cautiverio, donde son víctimas de múltiples agresiones y vejámenes.

Las denuncias apuntan a que estos hechos se repiten con frecuencia en zonas donde la presencia institucional es limitada y el control de las bandas es total.

“Que a una niña bajo presión y sin su consentimiento la encierran en cualquier sitio y la tienen allá 435 días. Abusándola sexualmente varios hombres, ni siquiera es uno, son varios hombres porque la vieron bonita. El jefe determinó que la tenía que secuestrar, la tenían que violar”, aseguró Libia Mosquera, concejal de Buenaventura.

Ante esta situación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aseguró que mantiene acciones en el distrito de Buenaventura para prevenir la violencia sexual y atender los casos que se reportan.

La entidad también señaló que trabaja en conjunto con las autoridades locales, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Defensoría del Pueblo para proteger la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

“Desde el ICBF estamos en busca de estrategias enfocadas en la prevención de este tipo de delitos, además de otros que se viene presentando en Buenaventura”, indicó Joaquín Reyes, director regional del ICBF en Valle del Cauca.

Niñas estarían siendo secuestradas y abusadas por bandas criminales en Buenaventura

Sin embargo, habitantes de las comunas más afectadas reclaman una respuesta más contundente del Estado, pues consideran que las intervenciones actuales no son suficientes frente al poder de las bandas criminales que continúan sembrando el miedo en la población.

Información compartida por las autoridades indica que el caso más reciente se conoció el pasado 19 de septiembre, cuando integrantes de una banda criminal abusaron de una adolescente de 16 años cuando salía del colegio en el barrio La Independencia.