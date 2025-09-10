CANAL RCN
Colombia

Por una discusión con una vecina, exparamilitar secuestró, torturó y abusó de una joven en San Onofre

Le ratificaron la pena de 32 años de prisión.

Exparamilitar abusador
Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
06:05 p. m.
Una disputa entre vecinas terminó en una tragedia para una joven de 18 años en el municipio de San Onofre, Sucre.

La mujer fue secuestrada, torturada y abusada por un exparamilitar del Bloque Héroes de los Montes de María, estructura perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Condenan a exparamilitar que secuestró, torturó y abusó de una joven

La Fiscalía informó que el Tribunal Superior de Sincelejo confirmó la sentencia en segunda instancia contra Santander Rojano Altamiranda, conocido con el alias de Santa, quien fue procesado por los delitos de secuestro simple, concierto para delinquir agravado, tortura en persona protegida, acceso carnal violento y desplazamiento forzado.

Según la investigación liderada por una fiscal especializada de la Seccional Sucre, los hechos ocurrieron cuando la víctima fue sacada por la fuerza de su vivienda ubicada en el barrio El Palito del municipio de San Onofre.

Alias Santa, quien hacía parte del Bloque Héroes de los Montes de María, ordenó su captura y la llevó a una finca rural que funcionaba como base del grupo armado ilegal.

¿Qué le hizo a la joven que secuestró en San Onofre?

En ese lugar, la joven fue retenida, golpeada, torturada y violentada sexualmente en repetidas ocasiones.

Las investigaciones permitieron establecer que las agresiones se cometieron frente a 12 integrantes de las AUC, quienes presenciaron los hechos sin intervenir.

La víctima fue sometida durante días a abusos físicos y psicológicos, que se intensificaban cada vez que ella se negaba a acceder a las pretensiones sexuales del exparamilitar.

¿Por qué el exparamilitar secuestró a la joven?

La Fiscalía determinó que el origen de esta brutal agresión fue una discusión con una vecina, quien habría informado sobre el altercado a los mandos urbanos del grupo armado, desatando la represalia de alias Santa y sus hombres.

La víctima permaneció cautiva y fue finalmente liberada, poco después del asesinato de su hermano, un crimen que también estaría relacionado con la presencia del grupo armado en la zona.

Sin embargo, la libertad no significó el fin de su sufrimiento.

Luego de denunciar ante las autoridades las agresiones cometidas por los comandantes del Bloque Héroes de los Montes de María, la joven volvió a ser amenazada de muerte, razón por la cual se vio obligada a abandonar el país y desplazarse a Venezuela para proteger su vida.

Solo hasta más de una década después, pudo regresar a Colombia.

¿Qué pasará con el exparamilitar?

La decisión del Tribunal Superior de Sincelejo no solo ratifica la pena de 32 años de prisión contra el exparamilitar, sino que también inhabilita a alias Santa para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo período.

Además, deberá pagar una multa equivalente a 9.399 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

