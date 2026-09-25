Extraditan a alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera, a Estados Unidos

Desde la madrugada de este viernes 25 de septiembre comenzó la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera, hacia Estados Unidos.

En febrero de 2025, cuando se adelantaban las negociaciones entre el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro y el grupo armado, ‘Araña’ fue capturado por tener circular roja de Interpol por narcotráfico.

¿Quién es alias Araña?

Rojas fue designado gestor de paz, pero con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, se dieron por finalizadas las mesas de diálogo que había con las estructuras criminales, incluyendo los Comandos de Frontera.

Esto, entonces, hizo que se quitara el rol de gestor de paz y la Fiscalía reactivó las órdenes de captura, incluyendo las que había en contra de ‘Araña’. Estados Unidos lo había pedido en extradición.

Cabe recordar que en septiembre, el ente acusador lo imputó por 16 asesinatos ocurridos en el departamento de Caquetá, entre 2020 y 2024. Las víctimas fueron líderes sociales y firmantes de paz, principalmente.

El recorrido: de Bogotá, con parada en Barranquilla y llegada a EE. UU.

Uno de estos se dio el 2 de diciembre de 2023 en la vereda Aguas Negras de Solita, cuando sujetos al mando de ‘Araña’ asesinaron a la lideresa María Isabel Ramos Alzate.

Por estos crímenes, lo imputaron por concierto para delinquir, homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

El traslado comenzó con la salida del cabecilla de la cárcel La Picota hacia las instalaciones de la base de Catam en Bogotá. Posteriormente, tomó el vuelo con destino a Barranquilla, siendo la única parada previa a su llegada a suelo norteamericano.