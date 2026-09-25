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Dos policías fueron asesinados en ataque a una patrulla en Ábrego, Norte de Santander

Según indicó la Policía Nacional, los uniformados se desplazaban a realizar una actividad de prevención y acercamiento con la comunidad.

Dos policías fueron asesinados en ataque a una patrulla en Ábrego, Norte de Santander
Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

septiembre 25 de 2026
12:30 p. m.
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Este viernes se registró un ataque del ELN contra la fuerza pública en la vía que comunica al municipio de Ábrego con Cúcuta, en Norte de Santander. El intendente César Rodríguez y el auxiliar de Policía Bryan Lizarazo fueron asesinados cuando adelantaban labores de patrullaje en zona rural.

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La patrulla en la se movilizaban fue atacada y los uniformados resultaron gravemente heridos, fueron llevados a un centro médico, pero no sobrevivieron a las heridas.

El director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Barrera, rechazó el ataque y envió su solidaridad a las familias de los uniformados. Dijo que el compromiso de la institución es ir tras los responsables para ponerlos a disposición de la justicia.

"A sus familias, compañeros y seres queridos les expreso toda mi solidaridad. Como institución, estaremos a su lado, acompañándolos y brindándoles todo el respaldo necesario para afrontar este momento de profundo dolor. Nunca olvidaremos a nuestros héroes que ofrendaron su vida por la Patria, pero tampoco dejaremos de aplicar la justicia a aquellos que segaron sus vidas", escribió el mayor general Barrera en sus redes sociales.

Ofrecen recompensa por responsables de ataque a policías en Ábrego

La Gobernación de Norte de Santander ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables del atentado.

"Rechazamos contundentemente los hechos violentos que acaban de ocurrir en el municipio de Ábrego, la muerte de estos dos policías, de estos dos héroes de la patria. Por tal motivo la Gobernación de Norte de Santander y de la Secretaría de Seguridad ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a los responsables personas que cometieron este hecho".

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Además, el secretario de Seguridad, George Quintero, pidió a las autoridades adelantar las investigaciones correspondientes.

"Desplegaremos todas las capacidades institucionales para dar con los responsables de este hecho y llevarlos ante la justicia", afirmó la Policía Nacional.

"Les voy a cobrar cada gota de sangre": presidente De la Espriella

El mandatario colombiano se pronunció tras el asesinado de los dos uniformados en Norte de Santander, envió un mensaje contundente al Ejército de Liberación Nacional.

"En la zona tienen presencia los frentes Camilo Torres y Carlos Armando Cacua Guerrero del grupo narcoterrorista ELN. He ordenado identificar y capturar a los responsables. Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes y del pueblo colombiano".

Otro ataque del ELN se registró en Aguachica

El ELN lanzó explosivos contra la estación de policía de Aguachica, Cesar. En la zona se reportaron daños materiales y las autoridades acordonaron el lugar mientras investigan el uso de drones en este hecho.

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