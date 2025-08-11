CANAL RCN
Colombia

Gabriel Vallejo responde tras las denuncias presentadas por Miguel Uribe Londoño

El director del partido Centro Democrático cuestionó a Miguel Uribe tras denunciar supuestas irregularidades y comportamientos poco éticos.

Foto: Captura pantalla Noticias RCN
Foto: Captura pantalla Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 08 de 2025
09:15 a. m.
La crisis en el Centro Democrático cada vez se agudiza más, pues la falta de consenso entre las campañas ha evidenciado una contundente fractura entre algunas de sus principales figuras.

Ante la más reciente carta enviada por Miguel Uribe Londoño, en la que denuncia irregularidades y comportamientos poco éticos dentro de la colectividad, el director Gabriel Vallejo respondió con otra carta en la que planteó dos cuestionamientos.

Gabriel Vallejo responde a Miguel Uribe Londoño

En las horas más recientes, Vallejo dio a conocer una carta dirigida al precandidato presidencial en donde manifestó que, por ahora, no dará respuesta al contenido de su comunicación ya que el lenguaje y los términos utilizados en la misma no se “compadecen”.

“Por el respeto y consideración que te tengo y por respeto a los demás precandidatos omitiré por ahora dar respuesta al contenido de tu comunicación, cuyo lenguaje y términos no se compadecen con el trato que el partido y mi persona hemos tenido contigo”, afirmó.

Sin embargo, Vallejo decidió realizar dos cuestionamientos puntuales en donde indaga sobre el trabajo realizado por parte de sus asesores de campaña para contactar y, posteriormente, contratar a la firma ATLASINTEL con el objetivo de realizar investigaciones que midieran la intención de voto para las elecciones presidenciales del 2026.

Seguido de esto, en caso de que la respuesta a la primera interrogante fuera afirmativa, indaga sobre una presunta solicitud de servicios que el asesor de campaña le hubiera hecho a la misma firma.

La carta, por parte de Vallejo, finaliza con la intención de conocer la respuesta de Uribe Londoño a los interrogantes planteados.

¿Cuál fue la carta de Miguel Uribe Londoño?

El pasado 6 de noviembre, Miguel Uribe Londoño dirigió una carta a Gabriel Vallejo en donde habló de sesgos, vetos y conductas antiéticas en el proceso de selección en la firma encuestadora.

Así mismo, expuso la desconfianza que rodea el proceso interno y reveló enfrentamientos personales entre los precandidatos y la dirección.

“Le exijo que revele al expresidente Álvaro Uribe la totalidad de la grabación de la reunión de anoche”, manifestó en el cierre de la carta.

Crisis en el Centro Democrático
Crisis en el Centro Democrático

