Fiscal Barbosa le respondió a Francia Márquez: "Gobierno le debe garantizar seguridad"

La polémica en cuanto a las amenazas y atentados en contra de Francia Márquez no para. La vicepresidenta hoy volvió a reiterar los hechos de los que ha sido víctima. Hace contados minutos, el fiscal general de la Nación fue enfático y señaló que el Gobierno Nacional es el encargado de garantizar la seguridad de la funcionaria.

A través de un mensaje de Twitter, Márquez reiteró las amenazas y los atentados frustrados de los que ha sido víctima desde enero de este año. Se refirió a que puso en conocimiento del fiscal general Francisco Barbosa los hechos

"Señor Fiscal Francisco Barbosa, agradezco su preocupación por mi seguridad. El día 20 de enero 2023 me reuní con usted para poner en su conocimiento la preocupación por el atentado frustrado que se presentó sobre la vía que conduce a mi casa en Cauca".

Habló sobre el riesgo que tiene en sus desplazamientos al Cauca. "En tal sentido le solicité investigar los hechos acontecidos. Así mismo, le manifesté haber recibido un oficio en octubre 2022 del Subcomandante de la Policía del Cauca en el cual me recomendaba no hacer desplazamientos en la zona a raíz del contexto de riesgo evidenciado".

En tal sentido le solicité investigar los hechos acontecidos.

Asimismo le manifesté haber recibido un oficio en octubre 2022 del Subcomandante de la Policía del Cauca en el cual me recomendaba no hacer desplazamientos en la zona a raíz del contexto de riesgo evidenciado.

👇🏽Sigue. — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) March 23, 2023

Este jueves, en el marco de la rendición de cuentas en Medellín, el fiscal Barbosa se refirió a las investigaciones por los hechos denunciados por la vicepresidenta. "Ella fue a la Fiscalía a informar, no solamente ese caso, que además está en investigación hace meses, sino que fue a la Fiscalía a decirnos que el Gobierno Nacional no le garantizaba a ella la seguridad".

El fiscal general dijo que es el Gobierno el que le tiene que garantizar la seguridad a Francia Márquez. "Y nos dijo 'fiscal, es que la Policía y la UNP no me garantiza la seguridad'. Me tocó decirle que ella era la vicepresidenta de Colombia, que fuera y les contara a ellos".

Francisco Barbosa, en la rendición de cuentas en Medellín, reiteró el compromiso de la Fiscalía en el esclarecimiento de cualquier acto delictivo contra cualquier funcionario del Gobierno y aseguró que desplegó todas las actividades investigativas para tal fin.