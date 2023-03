Francia Márquez denunció que fue informada de presencia de explosivos durante evento en Chocó

La vicepresidenta Francia Márquez denunció que recibió información de la presencia de explosivos cuando asistía a un acto de reconocimiento de responsabilidad estatal por la operación Genesis en el departamento del Chocó.

Según Márquez, cuando iba camino al evento, un miembro de la Policía se acercó para advertirle de la presunta presencia de explosivos, por lo que puso a su consideración la asistencia al acto de reconocimiento, a lo que ella respondió que mantenía la decisión de acudir, aún conociendo el riesgo.

“Cuando venía, llegué al aeropuerto y se me arrimó un policía de los mandos de esta región a decirme: ‘vicepresidenta, no está segura la región. Hay, al parecer, información de algunos explosivos que han colocado. Colocamos a su consideración las posibilidades de ir o no al acto de reconocimiento y les dije voy’”, detalló Márquez.

#SucedeAhora | La vicepresidenta Francia Márquez denunció que fue informada sobre la presencia de explosivos en un acto de reconocimiento de responsabilidad estatal por la operación génesis en el departamento de Chocó. pic.twitter.com/85oWrQnSeQ — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 22, 2023

Francia Márquez, los viajes en helicóptero y su relación con la seguridad

Sobre la vicepresidenta Francia Márquez han recaído cientos de críticas por cuenta de sus constantes viajes en helicóptero al dirigirse hacia su vivienda, por cuenta de los costos que representan estos traslados para el Gobierno Nacional.

Sin embargo, Márquez explicó que estas movilizaciones en aeronaves hasta su casa en Dapa, Yumbo, obedecen estrictamente a cuestiones de seguridad.

“El mismo presidente me dijo que no anduviera por tierra. Que tenía preocupaciones por la seguridad y que debía ser más cuidadosa. De la base de la Fuerza Aérea de Cali a donde yo vivo, el helicóptero se toma 5 minutos”, manifestó en su momento la vicepresidenta de Colombia.

Controversia por las declaraciones de Francia Márquez por sus viajes en helicóptero

En diálogo con Semana, la vicepresidenta Francia Márquez respondió a quienes critican sus traslados en helicóptero:

“Por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, pues me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para yo poder hacer mi trabajo y contribuir al trabajo de todos los colombianos”, aseguró.

También recordó que el uso de aeronaves del Estado por cuestiones de seguridad es algo que “han hecho todos los presidentes y vicepresidentes”. "¿Por qué a los otros no le hacen escándalo?", cuestionó.

“Lo siento mucho. Que vayan y me demanden si estoy haciendo algo ilegal, pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa, donde me ponen ocho kilos de explosivos, pues no me voy a dar el lujo de facilitarle las condiciones para que me maten más rápido. Pueden llorar, pueden gritar y hacer todo lo que quieran, pero que sea un juez que defina si estoy haciendo algo ilegal”, puntualizó Márquez.