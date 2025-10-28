Barristas sorprendieron a todos con una nueva iniciativa en Cali: ¿de qué se trata?

En Cali, lo que alguna vez fue un lugar oscuro, señalado y temido, hoy brilla con nuevos colores gracias a la intervención artística impulsada por el programa Cali Narrando Paz.

Jóvenes de la Barra Barón Rojo Sur se unieron con artistas locales para convertir un espacio marcado por el conflicto en un mural lleno de vida, memoria y esperanza.

La intervención fue liderada por la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, que a través de su programa Cali Narrando Paz ha buscado promover la convivencia, el diálogo y la reconstrucción del tejido social en distintos sectores de la ciudad.

Barristas sorprendieron a todos con una nueva iniciativa en Cali

Días de diálogo, de concertación y de trabajo colectivo fueron necesarios para dar vida al mural. Cada trazo tiene un propósito: reconstruir la historia de una comunidad que decidió transformar el dolor en arte.

Andrés Caicedo, integrante de la Barra Barón Rojo Sur, explicó el sentido detrás de la obra:

No es un mural de América ni es un mural de cualquier otro equipo. Es un mural que resignifica la vida de seis compañeros que lucharon por las problemáticas de la ciudad.

Con esas palabras, deja claro que la iniciativa va más allá del fútbol, pues este mural no busca representar a un club ni a una hinchada, sino rendir homenaje a los compañeros que perdieron la vida en medio de las dificultades.

¿Cómo pueden ayudar estos murales a la construcción de paz?

El arte, en este caso, se convirtió en una herramienta para reparar, sanar y reconstruir.

Iris Micolta, líder técnica del programa Cali Narrando Paz, resaltó el valor del arte como medio de transformación social:

Sabemos que el arte es una herramienta transformadora, ¿cierto? Que no solo sirve para embellecer espacios, sino para que también las personas se identifiquen.

La intervención no se limitó solo a pintar. También fue el resultado de talleres de co-creación, espacios de conversación y acuerdos entre jóvenes, artistas y funcionarios.

Juan José Quintero, contratista del programa, destacó la importancia del lugar:

Es un lugar icónico de La Barra que tiene una connotación y tuvo diferentes procesos en años anteriores.

Ahora, el programa Cali Narrando Paz continúa avanzando en procesos de prevención, resignificación y construcción de paz con diferentes grupos sociales, incluyendo las barras del fútbol, que históricamente han sido señaladas, pero que ahora están demostrando que también pueden ser agentes de cambio y reconciliación.