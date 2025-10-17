Sorprenden jugando fútbol al hombre que por celos asesinó a su amigo hincha del Santa Fe

Hablamos del homicidio del profesor Duván Lizcano; un crimen que ocurrió el pasado 2 de marzo durante una celebración y que conmocionó a la hinchada de Santa Fe.

Según las autoridades, cuatro de cada diez asesinatos en Bogotá se originan en discusiones o situaciones donde la ira se impone sobre la razón, como en este caso.

Hombre asesinó a su amigo y compañero de barra del Santa Fe por celos

Aquella noche, Duván Lizcano, conocido cariñosamente como el Profe, salió con sus amigos a festejar el aniversario del Independiente Santa Fe, el equipo que seguía con devoción.

Era un hombre querido en su comunidad, recordado por su vocación como docente y por entrenar a niños en el barrio María Paz, donde vivía.

Entre sus amigos estaba 'Pelos', con quien compartía desde hacía siete años la pasión por el fútbol y la barra. Pero esa noche, la tensión creció luego de que bajo los efectos del alcohol, los celos lo dominaron.

Ya en la Plazoleta del Rosario, en el centro de Bogotá, la pareja de 'Pelos' pidió al profesor Duván que la acompañara a comprar un cigarrillo. Él accedió sin imaginar lo que ocurriría después.

'Pelos' los siguió, cegado por los celos, y sin pronunciar palabra atacó con un arma blanca a su amigo, causándole graves heridas.

El profesor fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció dos días después.

Alias Pelos huyó y se escondió en Villavicencio tras cometer el homicidio

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el agresor escapó con furia hacia el occidente de la ciudad. Así lo mencionó el investigador del caso:

Desde ese momento iniciamos la investigación, revisamos cámaras, hicimos entrevistas y logramos establecer que el responsable habría sido su amigo, alias Pelos, por las pruebas contundentes que encontramos. Cuando tratamos de ubicarlo, ya se había ido de la ciudad y estaba viviendo en Villavicencio.

Durante meses, la familia del profesor Duván no dejó de insistir. Todos los días acudían ante las autoridades para evitar que el crimen quedara impune.

Sorprendieron jugando fútbol en Bogotá a hombre que asesinó a hincha de Santa fe

A finales de septiembre, las autoridades lograron su captura. Alias Pelos fue detenido en Bogotá cuando regresó para jugar un partido con otros integrantes de la barra santafereña, sin sospechar que la Policía ya lo tenía vigilado.

Actualmente, se encuentra recluido en la URI de Puente Aranda y enfrenta un proceso judicial por homicidio agravado.

El secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, hizo un llamado a la ciudadanía:

Pensar antes de actuar salva vidas. Un segundo hace la diferencia para cuidar la vida de los demás y la propia. Cuando alguien, por intolerancia, atenta contra la vida de otra persona, se convierte en un criminal.

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía confirmaron que, con esta captura, ya son cerca de 400 los detenidos por homicidio en lo corrido del año.