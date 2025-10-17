CANAL RCN
Colombia Video

Sorprenden jugando fútbol al hombre que por celos asesinó a su amigo hincha del Santa Fe

Alias Pelos fue capturado tras haber huido luego de asesinar a su amigo y compañero de barra del Santa Fe.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
10:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hablamos del homicidio del profesor Duván Lizcano; un crimen que ocurrió el pasado 2 de marzo durante una celebración y que conmocionó a la hinchada de Santa Fe.

VIDEO | Momento exacto en el que cabecilla del Tren de Aragua se lanza desde un sexto piso para no ser capturado
RELACIONADO

VIDEO | Momento exacto en el que cabecilla del Tren de Aragua se lanza desde un sexto piso para no ser capturado

Según las autoridades, cuatro de cada diez asesinatos en Bogotá se originan en discusiones o situaciones donde la ira se impone sobre la razón, como en este caso.

Hombre asesinó a su amigo y compañero de barra del Santa Fe por celos

Aquella noche, Duván Lizcano, conocido cariñosamente como el Profe, salió con sus amigos a festejar el aniversario del Independiente Santa Fe, el equipo que seguía con devoción.

Era un hombre querido en su comunidad, recordado por su vocación como docente y por entrenar a niños en el barrio María Paz, donde vivía.

Entre sus amigos estaba 'Pelos', con quien compartía desde hacía siete años la pasión por el fútbol y la barra. Pero esa noche, la tensión creció luego de que bajo los efectos del alcohol, los celos lo dominaron.

Ya en la Plazoleta del Rosario, en el centro de Bogotá, la pareja de 'Pelos' pidió al profesor Duván que la acompañara a comprar un cigarrillo. Él accedió sin imaginar lo que ocurriría después.

Hombre citó a una mujer emberá en su vivienda, la secuestró, golpeó y abusó de ella en Bogotá
RELACIONADO

Hombre citó a una mujer emberá en su vivienda, la secuestró, golpeó y abusó de ella en Bogotá

'Pelos' los siguió, cegado por los celos, y sin pronunciar palabra atacó con un arma blanca a su amigo, causándole graves heridas.

El profesor fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció dos días después.

Alias Pelos huyó y se escondió en Villavicencio tras cometer el homicidio

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el agresor escapó con furia hacia el occidente de la ciudad. Así lo mencionó el investigador del caso:

Desde ese momento iniciamos la investigación, revisamos cámaras, hicimos entrevistas y logramos establecer que el responsable habría sido su amigo, alias Pelos, por las pruebas contundentes que encontramos. Cuando tratamos de ubicarlo, ya se había ido de la ciudad y estaba viviendo en Villavicencio.

Durante meses, la familia del profesor Duván no dejó de insistir. Todos los días acudían ante las autoridades para evitar que el crimen quedara impune.

¿Qué fue lo que pasó realmente con los encapuchados en el Portal 20 de Julio de Transmilenio?
RELACIONADO

¿Qué fue lo que pasó realmente con los encapuchados en el Portal 20 de Julio de Transmilenio?

Agradezco el trabajo de la Policía y la Fiscalía, porque aguantaron mi insistencia. Todos los días preguntaba, buscaba. Queríamos justicia, y finalmente se logró. Mi mensaje a la ciudadanía es que denuncien: la justicia tarda, pero llega.

Familiar de la víctima

 

Sorprendieron jugando fútbol en Bogotá a hombre que asesinó a hincha de Santa fe

A finales de septiembre, las autoridades lograron su captura. Alias Pelos fue detenido en Bogotá cuando regresó para jugar un partido con otros integrantes de la barra santafereña, sin sospechar que la Policía ya lo tenía vigilado.

Actualmente, se encuentra recluido en la URI de Puente Aranda y enfrenta un proceso judicial por homicidio agravado.

VIDEO | Disidencias secuestraron a dos niñas indígenas en el Cauca: las rescataron, pero las volvieron a raptar
RELACIONADO

VIDEO | Disidencias secuestraron a dos niñas indígenas en el Cauca: las rescataron, pero las volvieron a raptar

El secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, hizo un llamado a la ciudadanía:

Pensar antes de actuar salva vidas. Un segundo hace la diferencia para cuidar la vida de los demás y la propia. Cuando alguien, por intolerancia, atenta contra la vida de otra persona, se convierte en un criminal.

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía confirmaron que, con esta captura, ya son cerca de 400 los detenidos por homicidio en lo corrido del año.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

Secretaría de planeación y esposa de reconocido senador del Pacto Histórico, falleció en accidente de tránsito

Bogotá

Detalles inéditos sobre la búsqueda de Ayelén Páez: redes sociales serían pista clave

Artistas

"Se escucharon un montón de gritos": se reveló la última llamada que tuvo Baby Demoni antes de su muerte

Otras Noticias

América de Cali

América de Cali se medirá contra los grandes de Europa: fue invitado a prestigioso torneo

El cuadro escarlata hace parte de los equipos invitados en un torneo de pretemporada que se disputará en Brasil para el 2026.

Dian

Gobierno hace duro llamado contra deudores en el país: tendrán duras consecuencias con sus finanzas

Estas son las afectaciones que tendrán los colombianos con deudas.

Suecia

¿Qué tipos de aviones Gripen han existido? Estas son las ventajas del modelo más reciente

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri lanzó sorprendente 'elogio' sobre Yina Calderón y dejó a todo el mundo en shock: ¿qué dijo?

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos