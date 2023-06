Confidencial: la batalla en el CNE por la investigación de financiación a la campaña Petro

La investigación a la campaña del presidente Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral también está para alquilar balcón.

Aunque el inicio de las indagaciones por hechos anteriores a los revelados por Semana están en el despacho del magistrado Benjamín Ortiz, quien es de procedencia Liberal, los magistrados cercanos al Pacto Histórico están buscando la consolidación de una comisión investigadora que se encargue con detalle de la financiación tras las grabaciones de Armando Benedetti.

Si eso ocurre, es más probable que los votos del Pacto se impongan. El magistrado Ortiz ya venía indagando sobre otras denuncias por la ausencia de registro de algunos pagos a asesores españoles en la campaña, pero tras la publicación de Vicky Dávila, su despacho liberó un auto apropiándose del caso y citando a Laura Sarabia y Armando Benedetti a declarar el próximo martes 13 de junio.

La creación de una Comisión en el CNE

Hoy en varios chats de los magistrados se debatía sobre la creación de la comisión. El Consejo Nacional Electoral es un organismo que no resalta por sus resultados sobre investigaciones electorales. De hecho, resulta un precedente importante que quien haya sancionado a Roberto Prieto por las financiación no reportada de Odebrecht a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos a través de unas encuestas, haya sido la Procuraduría y no el CNE o alguna otra autoridad penal. Prieto fue condenado a seis años de prisión, que ya cumplió cómodamente en un sitio de reclusión especial para luego obtener su libertad, por haber tenido intereses en la firma de un otrosí de la ruta del sol. Pero no por la financiación ilegal de Odebrecht que la Procuraduría probó.

Por este tipo antecedentes es que no se espera mucho del CNE. El expresidente César Gaviria ha vuelto a tener juego en la relación de poder con el presidente, pues la investigación por la financiación electoral en la campaña la tiene ahora uno de los suyos. Al final de cuentas, salieron más rápido de la coalición de Gobierno el Partido de La U y el Partido Conservador. Los liberales siguen siendo Gobierno y con los cuatro votos de congresistas de ese partido se aprobó la reforma a la salud en primer debate de la Comisión Séptima en la Cámara.

La presidenta del CNE, Gloria Márquez

Hay otros elementos importantes para la discusión sobre la investigación a la campaña del presidente. La presidenta de la entidad, Fabiola Márquez Grisales, fue cercana al M-19, y así se lo ha dicho ella misma a varias personas.

Fuentes relacionadas con la historia dijeron a este medio que el gerente de la campaña, Ricardo Roa, podría estar en un escenario difícil. Aunque hasta ahora no hay ningún hecho que pruebe que a la campaña ingresaron dineros de origen ilícito o no reportados, las declaraciones de Benedetti, ex jefe de campaña, deberán ser investigadas. El gerente de esa campaña electoral fue el ahora presidente de Ecopetrol, Ricarda Roa.

Esto dijo una fuente cercana al caso sobre los escenarios penales:

1. Si se demuestra que los 15.000 millones ingresaron a la campaña, pero no se reportaron, hay inducción al error a la autoridad administrativa, y por tanto quien firma ese reporte habría cometido el delito de fraude procesal que tiene de 6 a 12 años de pena.

2. Si se establece que el dinero tiene origen ilícito, estaríamos bajo el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas que sanciona al gerente de la campaña hasta con 8 años de cárcel.

3. Si los 15.000 millones de pesos ingresaron a la campaña, pero no se reportaron y se violaron los topes, se comete el delito de violación de límites de gastos en las campañas que tiene una prisión de 4 a 8 años.

4. Si se establece que son dineros que provienen de un hecho ilícito u organización criminal, estaríamos frente al delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Aquí no solo estaría llamado a responder el gerente de la campaña, sino que se debe determinar si el candidato tuvo conocimiento u autorizó ese ingreso de dinero. Esto tiene hasta 180 meses de prisión.

La definición de las investigaciones en el CNE es a partir de votos en una especie de sala plena. Por lo que lo que pase en adelante con el caso que tiene la atención de todo el país, será determinante y el juego político allí hasta ahora comienza.