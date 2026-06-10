Bebé de 5 meses está al borde de fallecer tras brutal golpiza que le dio su papá en Itagüí

Una bebé de cinco meses se encuentra en una unidad de cuidados intensivos en una clínica de Itagüí luego de haber sido víctima de una brutal golpiza que presuntamente le dio su papá.

El sospechoso fue identificado como Daniel Toro, de 31 años, quien fue capturado horas después de abandonar a la bebé en el centro médico.

Papá fue capturado horas después

La menor fue atendida de urgencias y el cuerpo médico identificó los graves golpes, siendo los más críticos los que recibió en la cabeza. El hombre fue capturado por la Policía.

Con base en las pesquisas, la agresión presuntamente se dio en una vivienda ubicada en el barrio Santa María. Al parecer, este hombre también ejercía violencia intrafamiliar contra la mamá.

Bebé tiene pronóstico reservado

“Rechazamos hechos como este en contra de los niños, niñas o adolescentes e invitamos a toda la ciudadanía a informar en tiempo real para evitar que situaciones como esta se presenten”, señaló Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí.

Lamentamos profundamente y rechazamos categóricamente la agresión contra una bebé de cinco meses, presuntamente a manos de su propio padre. Estos hechos los repudiamos de manera contundente. Ningún niño o niña debe ser víctima de violencia, y mucho menos dentro de su propio hogar.

Nataly Vélez, representante a la Cámara, también se pronunció para expresar su rechazo: “Una bebé está hospitalizada en Itagüí, con pronóstico reservado, después de sufrir múltiples lesiones, algunas de ellas en la cabeza. Un hombre, señalado como su padre, fue capturado”.

El pronóstico de la bebé es reservado, aunque por la gravedad de las heridas permanece en estado crítico. Por su parte, el papá deberá responder por el delito de presunta tentativa de homicidio agravado.

Además, la alcaldía activó la ruta de atención para brindarles el respectivo acompañamiento psicológico a la mamá y la bebé. También pidió que la ciudadanía denuncie posibles hechos de violencia intrafamiliar para actuar a tiempo.