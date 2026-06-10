Estuvo lloviendo durante 14 horas seguidas en el mismo punto: nueva alerta en el Urabá antioqueño

Si en Bogotá llueve, en Antioquia no escampa. Desde el fin de semana, se han registrado emergencias por las lluvias en distintos puntos del departamento, especialmente en el norte, el Urabá y la región metropolitana.

En la tarde del lunes, 5 de octubre, se reportó la caída de árboles y la evacuación de algunas viviendas en Medellín, así como emergencias por las lluvias en municipios del norte, como Santa Rosa y Belmira, y el sur, como Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Envigado.

Sin embargo, el martes se prevé tiempo seco en horas de la mañana, según informó Gestión del Riesgo.

En el Urabá llegó a llover hasta por 14 horas seguidas:

El desbordamiento simultáneo de los ríos León, Guapá, Bejuquillo y Mutatá generó las mayores afectaciones del departamento, en el Urabá, dejando vías incomunicadas y a familias enteras sin hogar, en áreas rurales de Chigorodó, Mutatá, Turbo y Carepa.

En este último llegó a llover hasta por 14 horas, de forma ininterrumpida, generando movimientos de tierra, que obligaron a Gestión del Riesgo a intervenir, como explicó su directora Vanessa Paredes:

“Alrededor de mil familias afectadas en estos cuatro municipios, no solamente por las lluvias, sino por las inundaciones recurrentes que se presentan (…) Hoy, estamos concentrando el apoyo con maquinaria amarilla en el municipio de Mutatá, donde tenemos varias veredas incomunicadas. La prioridad es darles atención, a través del ejercicio con maquinaria amarilla”.

Bogotá también se vio golpeada por las lluvias la tarde del lunes:

La tarde del lunes, en Bogotá, se registraron fuertes lluvias acompañadas por granizo, que generaron encharcamientos, el colapso de vías y la caída de árboles.

Las localidades de Engativá, Fontibón, Suba y Los Mártires fueron las más afectadas y el Aeropuerto Internacional El Dorado tuvo que cerrar durante al menos 20 minutos.

Según el director del Idiger, Guillermo Escobar, con todo y la llegada del fenómeno de El Niño, pueden registrarse situaciones similares “a lo largo de los meses de octubre y noviembre y tenemos que estar preparados”. Solo el lunes, se registraron “cerca de cinco situaciones por el colapso de árboles, varios puntos con encharcamiento en vías e inundaciones por el eflujo de aguas negras”.

Su llamado es a hacer “una limpieza de todo lo que corresponde al sistema de drenaje de agua lluvia en las cubiertas, verifiquemos nuestras edificaciones y estemos siempre reportando las diferentes emergencias a la línea 123”.