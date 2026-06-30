Bebé murió tras estar ocho días secuestrada en Riohacha: otros sobrevivieron comiendo solo hojas

Una operación del Gaula Militar permitió rescatar a 17 personas que permanecían secuestradas desde hacía ocho días en zona rural de Riohacha, La Guajira.

Sin embargo, el operativo también dejó al descubierto el caso de una bebé de apenas nueve meses que murió por, presuntamente, falta de alimentación e hidratación mientras permanecía retenida.

Las autoridades investigan si este caso estaría relacionado con enfrentamientos entre clanes indígenas wayúu, mientras las personas liberadas reciben atención médica debido al delicado estado de salud en el que fueron encontradas.

¿Qué ocurrió con las personas secuestradas?

Según la información entregada por las autoridades, 17 personas, entre ellas 10 adultos y siete menores de edad, habrían permanecido privadas de la libertad durante ocho días por un presunto grupo armado integrado por indígenas wayúu.

Durante ese tiempo, las víctimas enfrentaron condiciones extremas para sobrevivir.

De acuerdo con las autoridades, la falta de alimentos fue tal que los secuestrados tuvieron que alimentarse con hojas de árboles para intentar soportar los días de cautiverio.

Autoridades rescataron a personas secuestradas en La Guajira

La operación fue adelantada por el Gaula Militar en jurisdicción del municipio de Riohacha. El comandante del Batallón de Infantería de Marina No. 6, coronel Óscar Castellanos, confirmó que las 17 personas fueron liberadas y posteriormente entregadas a la Defensoría del Pueblo para el restablecimiento de sus derechos.

Hemos logrado la liberación de siete menores de edad y diez adultos en el corregimiento de Machu Bachu, municipio de Riohacha. Uniendo nuestras capacidades militares, se los entregamos a la Defensoría del Pueblo para poder restablecer sus derechos.

¿Qué encontraron los militares al llegar al lugar?

Los uniformados aseguraron que el panorama era desolador. El comandante del Gaula Militar, Héctor Millán, informó que durante el operativo encontraron a una menor de edad herida por impactos de bala, quien recibió atención inmediata por parte de los enfermeros de combate.

Además, confirmó el fallecimiento de una bebé de aproximadamente nueve meses.

Se encontraba una menor herida por impacto de balas, a la cual nuestros soldados enfermeros de combate le prestaron los primeros auxilios. También se tiene en conocimiento que en un lugar de los hechos murió una bebé de aproximadamente nueve meses por falta de alimentación e hidratación.

Por otro lado, las autoridades informaron que los siete menores de edad ingresaron con graves cuadros de desnutrición y deshidratación, por lo que reciben atención médica especializada junto a los diez adultos liberados.

Su estado de salud es evaluado por el personal médico mientras avanza su recuperación.

¿Qué investigan las autoridades?

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, este hecho estaría relacionado con un presunto conflicto entre clanes indígenas wayúu.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del secuestro, determinar las responsabilidades de los involucrados e identificar y capturar a quienes habrían participado en la retención ilegal de las 17 personas.