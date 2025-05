"Si no se concentran, se acaba la mesa": Benedetti lanza advertencia final al Frente 33

El Gobierno nacional y representantes del Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes de las Farc-EP anunciaron un acuerdo para la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en la zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

Esta decisión fue celebrada por el presidente Gustavo Petro como el inicio de la “paz del Catatumbo”, y se consideró un paso dentro de los diálogos con esta estructura armada.

Según lo definido en la Mesa de Diálogos de Paz, esta zona permitirá la concentración de los combatientes y sus armas, bajo unas condiciones previamente evaluadas y acordadas entre las partes, con el objetivo de garantizar los procesos de transformación territorial con participación de las comunidades.

Tras conocerse el anuncio oficial, el ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó declaraciones en la Casa de Nariño en las que dejó clara la posición del Gobierno frente al cumplimiento del acuerdo con el Frente 33 del Estado Mayor de las Farc.

El funcionario señaló que, aunque la decisión de establecer la ZUT es una excelente noticia, existe un plazo concreto para que los integrantes de esta estructura armada se agrupen en el sitio acordado.

De no hacerlo, se dará por terminado el proceso de negociación.

A ver, lo primero que se busca es concretar los procesos de paz y para ello entonces se dio un plazo que se deben ser en los próximos días, en las próximas semanas, en la que si no se concentra, entonces se acaba la mesa de negociación.

El ministro recalcó que la importancia del acuerdo radica en que la mesa de negociación llegó al consenso de que el Frente 33 debe concentrarse en un punto geográfico específico, el cual fue definido de manera conjunta.

Sobre la naturaleza de la concentración, Benedetti aclaró que aún no se ha definido si los miembros del Frente llegarán armados o no al lugar de ubicación.

Sin embargo, adelantó que habrá presencia de la Fuerza Pública alrededor de la zona.

Enfatizó que esta no debe interpretarse como un esquema de protección a los integrantes del grupo armado, sino como una garantía para la implementación del acuerdo.

Sobre que es armado o no es armado, ese es un tema que tiene que desarrollarse en estos días, pero armado o no armado, que estén concentrados ya con un cordón de la Fuerza Pública, no es que los estén cuidando, sino que están garantizando los acuerdos de paz. Es un avance importantísimo en la paz, de pronto el más importante.