Gustavo Petro le dio 'luz verde' a la Fiscalía para que investigue en el caso de Laura Sarabia

Un equipo de investigadores del CTI, de la Fiscalía, inspeccionó la Oficina de Protección de Palacio en la Casa de Nariño. La diligencia hizo parte del caso que involucra a la jefe de gabinete de la presidencia Laura Sarabia y que tiene que ver con la prueba de polígrafo practicada a la exniñera, Marelbys Meza.

“No ha terminado esta diligencia, que inició alrededor de las 3:00 p.m., ya son por lo menos cuatro horas desde que un equipo del CTI, de la Fiscalía llegó a Palacio. Los ocho integrantes llegaron a la casa presidencial, adelantando algunas investigaciones en la Sala de Protección. Después, el equipo ingresó a la Oficina Galán donde se encuentra ubicada la unidad de poligrafía, donde se supone que habría sido llevada la exniñera de Laura Sarabia”, indicó la periodista Katherine Leal en la emisión de las 7:00 p.m. de Noticias RCN.

Material probatorio y pruebas físicas

La Fiscalía está buscando material probatorio y pruebas físicas de lo que pudo haber pasado en el supuesto polígrafo de Meza, que al parecer duró cuatro horas. Recordemos que esta práctica se habría llevado a cabo por la pérdida de un maletín con dinero en efectivo de la funcionaria, en su vivienda.

El equipo del CTI también está buscando detalles en las cámaras de seguridad y de personas que hayan estado presentes el día de los hechos.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre esta investigación?

“Se puede investigar todo lo que quieran, no hay problema. Pero, yo le he solicitado un informe (a la Fiscalía), que la Constitución Nacional me autoriza, para que nos diga en qué han avanzado las investigaciones penales, sobre el sinnúmero de asesinatos que de manera sistemática se han cometido en Colombia. Hasta el día de hoy no lo he recibido”, afirmó el presidente desde la cumbre que se está llevando a cabo en Brasil.