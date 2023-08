Armando Benedetti salió del país y no asistirá a cita con la Fiscalía sobre escándalo en la campaña presidencial

Noticias RCN conoció que el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti salió del país desde el pasado martes 1 de agosto, por lo cual no asistirá a su cita con la Fiscalía por escándalo de presuntos dineros ilícitos en la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Cabe recordar que el exfuncionario había sido citado por el Ministerio Público para dar sus declaraciones frente al escándalo de presuntos dineros ilícitos que habrían entrado a la campaña del actual presidente Gustavo Petro, lo cual engloba los casos de los audios de Laura Sarabia y el de Nicolás Petro.

La Corte Suprema de Justicia, en el despacho del jefe de fiscales, habría recibido una notificación por parte del acusado en la que dijo: "Lo siento, me encuentro en el exterior y por esa razón no puedo asistir a la diligencia".

En los audios filtrados por la Revista Semana se escucha a Benedetti hablar de 15 mil millones que habría conseguido en la costa colombiana para financiar la candidatura de Petro. Desde ese momento se abrió una indagatoria en su contra.

Así mismo, el exsenador también estaría involucrado en el entramado de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, a quien se le acusa de enriquecimiento ilícito por haber obtenido dinero de organizaciones ilegales que operan en la costa Caribe para la campaña de su padre.

De esta manera, a Benedetti le abrieron varias investigaciones tanto por parte de la Fiscalía como de la Procuraduría. Sin embargo, el exembajador anunció públicamente que se rehusaba a asistir a las citas que le hicieron las entidades para dar sus declaraciones debido a presuntas amenazas de muerte que habría estado recibiendo durante los últimos meses.

En el documento entregado a la Fiscalía General de la Nación, el exembajador señala que continuará acogiéndose a su derecho fundamental de guardar silencio contemplado en el artículo 33 de la Constitución Política, aunque indica que está plenamente comprometido con la justicia.

"Sigo siendo investigado penal y disciplinariamente por los mismos hechos por los que ustedes adelantan esta investigación; por lo que haré uso de la citada garantía, ya que estoy cubierto por el alcance que se le ha dado", concluyó el exsenador.

En junio de 2023, la Revista Semana publicó unos explosivos audios de una llamada filtrada entre la exjefe de Gabinete Laura Sarabia y Armando Benedetti, los cuales demostrarían la tensa relación que tenían los dos por problemas en torno a las decisiones del Gobierno Nacional.

En esta comunicación el exembajador le manifiesta su inconformismo por la poca representación que habría recibido por parte del presidente Petro, ya que, según él, no le habrían permitido tener el cargo que le habrían prometido durante la campaña. El exfuncionario argumentó que le habían ofrecido un Ministerio, pero que en su lugar solamente le habían dado la embajada en Venezuela.

Otro de los motivos por los cuales Benedetti estaba molesto habría sido el incumplimiento de una cita en la Casa de Nariño, asunto para el cual indica que lo dejaron esperando por más de tres horas. También le dijo a Sarabia que de no haber sido por él Petro no hubiese ganado las elecciones.

No me jodan la hijuep… vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier fue una mierda Laura, de parte tuya y del presidente