Protesta indefinida en La Calera: qué piden los habitantes del municipio para levantar el bloqueo

La vía Bogotá - La Calera lleva más de 12 horas cerrada por los habitantes del vecino municipio, que protestan por el aumento desmedido del impuesto predial.

El paso únicamente se permite a ambulancias y vehículos de servicios de emergencias, pero no a particulares, motos ni buses, desde primera hora de este miércoles, 19 de noviembre.

Para levantar la protesta, que instalaron de manera indefinida, los habitantes de La Calera exigen que se realice una actualización catastral, con precios justos, en la que el aumento en el cobro y el avalúo se justifiquen.

Alcaldía dice estar abierta al diálogo:

Durante el día, se vieron vehículos parqueados de lado y lado de la carretera, personas realizando sus recorridos a pie y transportando sus mercancías en carretilla.

Con la puesta del sol y la vía aún bloqueada, los manifestantes instalaron una olla comunitaria para extender la protesta.

Sin embargo, la Alcaldía insiste en que ha respondido a todos los derechos de petición de la comunidad y están dispuestos a entablar un diálogo que permita levantar el bloqueo.

¿Aumentos del 5.000% en el valor del impuesto?

En diálogo con Noticias RCN, Paola Barrera, veedora del municipio, denunció que “los habitantes no tienen cómo pagar impuestos a los que han llegado a subirles el 5.000%”.

Según dijo, “es completamente inaudito” y se niegan a levantar la protesta hasta obtener una solución de la Alcaldía, que les permita costear sus impuestos, como en años pasados.

El alcalde, Juan Carlos Hernández, insistió en que “desde las 6:00 de la mañana”, están “dispuestos al diálogo y a la concertación”. Pero no fue hasta entrada la noche que se dio inicio a una reunión en el coliseo principal del municipio, para encontrar una solución definitiva al problema y evitar que más vehículos sigan viéndose afectados por el bloqueo instalado en este importante corredor vial.