Paralizan la NQS por marchas de hinchas de Santa Fe tras la muerte de Sergio Blanco

En la tarde de hoy, Bogotá enfrenta una compleja situación de movilidad sobre la avenida NQS debido a la marcha de hinchas de Independiente Santa Fe.

La manifestación se desarrolla como homenaje y protesta por la muerte de Sergio Blanco, miembro de la barra popular La Guardia Albi-Roja Sur, hecho ocurrido tras los disturbios registrados en el Movistar Arena.

Bloqueos en Transmilenio y cierre de estaciones este 13 de agosto

Autoridades de movilidad reportaron que, a raíz de esta concentración, se implementó contraflujo en el corredor de la NQS en sentido sur–norte y se detuvo temporalmente la circulación de buses articulados en los sectores del 7 de Agosto y El Campín.

De igual forma, las estaciones El Campín y Movistar Arena fueron cerradas de manera preventiva.

¿Por qué está cerrado Transmilenio en la NQS?

La movilización está integrada por hinchas de Santa Fe que avanzan hacia el norte de Bogotá en homenaje a Sergio Blanco, un reconocido integrante del “Parche 10” de La Guardia Albi-Roja Sur.

Su muerte se produjo durante los graves disturbios ocurridos la noche del concierto de la banda Damas Gratis, el cual fue cancelado luego de que se desatara una confrontación entre hinchas de Millonarios y Santa Fe dentro del Movistar Arena y en sus alrededores.

Durante esos hechos, se utilizaron armas blancas, botellas y otros elementos contundentes.

Según las primeras indagaciones, Sergio Blanco habría intentado escapar de una agresión cuando fue atropellado, un hecho que sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades.