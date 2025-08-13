CANAL RCN
Colombia

Robo de una camioneta desató persecución y tiroteo en Bogotá: uno de los delincuentes murió

El hurto a mano armada de un vehículo en Kennedy desencadenó la persecución policial que terminó en un enfrentamiento armado.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
04:39 p. m.
En la madrugada de este miércoles 13 de agosto se registró un robo de vehículo a mano armada en la localidad de Kennedy, el cual activó una cadena que terminó con un intercambio de disparos, la muerte de uno de los presuntos responsables y la captura de otro.

Las autoridades detallaron que el seguimiento del automotor fue posible gracias al dispositivo GPS instalado en el vehículo.

Robo de una camioneta desató persecución y tiroteo en Bogotá

De acuerdo con el mayor Diego Rojas, comandante de la Estación de Policía de Puente Aranda, el hecho inicial se registró en el barrio Castilla, donde sujetos armados intimidaron al propietario de una camioneta para despojarlo del vehículo.

El afectado reportó de inmediato el caso y, con apoyo de una empresa de seguridad privada, se activó el rastreo por GPS.

Patrullas motorizadas recibieron la ubicación en tiempo real y alertaron a unidades del grupo Unipol de la Policía Nacional. Con esta información, se desplegó un plan candado que permitió ubicar el vehículo en el barrio Ciudad Montes, en Puente Aranda.

En la persecución abatieron a un delincuente y capturaron a otro

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron evadir el cerco embistiendo con el automotor a los uniformados, lo que provocó la reacción de los agentes.

En medio del enfrentamiento, uno de los presuntos implicados fue abatido, mientras que el otro fue reducido y puesto bajo custodia.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió la investigación para esclarecer todos los detalles del caso y verificar si los involucrados estarían relacionados con otros delitos similares en la ciudad.

