Bogotá acoge la cumbre Celac: estos son los puntos más importantes tratados por los presidentes

Bogotá se convierte en el epicentro del diálogo intercontinental al albergar la décima Cumbre Celac, un encuentro que por primera vez incorpora de manera destacada la participación de mandatarios africanos, marcando un hito en las relaciones entre América Latina, el Caribe y África.

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El evento, que reúne a jefes de Estado y representantes de alto nivel, se centra en fortalecer los lazos de cooperación entre continentes que comparten vínculos históricos y culturales. Durante la jornada matutina, los participantes abordaron temas estratégicos como el intercambio comercial, la cooperación tecnológica y judicial, así como el fortalecimiento de relaciones culturales.

Participación de África

La vicepresidenta Francia Márquez destacó la trascendencia del encuentro: “Hoy es un día realmente especial, histórico por el encuentro de la África en este objetivo de reconexión con el continente africano con quien nos une historia, ancestralidad”.

Expresó su expectativa de que la cumbre sea todo un éxito que abre puertas y oportunidades para las regiones.

Por su parte, la canciller Rosa Villavicencio subrayó la importancia de consolidar estos vínculos bilaterales para el beneficio mutuo de las regiones participantes.

Uno de los momentos significativos de la cumbre será la transferencia de la presidencia pro tempore de Celac del presidente Gustavo Petro al mandatario uruguayo, ceremonia prevista para el transcurso de la jornada.

Los mensajes de Petro y Lula

Durante el foro, Luiz Inácio Lula da Silva expresó duras críticas al funcionamiento del sistema internacional: “Estoy como ser humano, como demócrata y como presidente de Brasil, indignado con la pasividad de los miembros del Consejo de Seguridad que no han sido capaces de solucionar el problema de Gaza, de Irak, de Libia”.

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También mencionó los conflictos en Ucrania e Irán, señalando que todo se soluciona con guerra. El mandatario brasileño cuestionó que "los que tienen más armas, más navíos, más aviones, más dinero piensen que son los dueños del mundo".

El presidente Petro, en su intervención, hizo un llamado a la diplomacia: “Hoy la humanidad necesita un cese al fuego inmediato para que la palabra pueda hacer”.

La cumbre continúa con diversas sesiones de trabajo y se espera que concluya con declaraciones conjuntas que establezcan las bases para una cooperación más estrecha entre América Latina, el Caribe y África.