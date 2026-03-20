Representante advierte que el MinSalud y el presidente Petro gastaron más de mil millones en un evento en plaza pública

Más de mil millones de pesos habría gastado el Ministerio de Salud en un evento liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado 26 de febrero, en la Plaza de Bolívar, para la entrega de 1.5000 ambulancias, que serían distribuidas en algo más de 1.000 municipios.

Así lo expuso el representante a la Cámara y senador electo del partido Centro Democrático, Andrés Forero, tras revisar la lista de gastos, que fue compartida por la cartera nacional de Salud, que lidera el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo:

“Es escandaloso que, mientras mueren pacientes porque no hay plata para sus medicamentos y tratamientos, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo haya decidido gastarse 1.036 millones de pesos de todos los colombianos, en una tarima, el 26 de febrero pasado”.

¿Cuánto se gastó en el evento del 26 de febrero en la Plaza de Bolívar?

En total, 1.036 millones de pesos fueron gastados el 26 de febrero, en el evento realizado por el Ministerio de Salud para la entrega de ambulancias.

Los dineros fueron a la contratación de equipo, como pantallas, los puntos de corriente, el módem de Internet, la tarima, la carpa, bajo la que estuvo hablando el jefe de Estado, entre otros.

El representante Forero cuestionó las deficiencias del sistema de salud, las quejas por la no entrega de medicamentos y la no asignación de citas y lo que, señala, podrían ser actos de proselitismo en elecciones.

Moción de censura en contra del ministro Jaramillo:

Precisamente, en las próximas semanas, la mesa directiva de la Cámara de Representantes tendrá que definir la fecha en la que será realizada la moción de censura en contra del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

El reclamo de Forero ocurre la misma semana en la que la Misión de Observación Electoral (MOE), hizo un llamado enérgico al presidente Petro y a los miembros de su gabinete para que eviten “cualquier ejercicio de proselitismo electoral, de participación en política y permitan que las organizaciones políticas, de manera individual, enfrenten esta competencia electoral con todas las garantías”.