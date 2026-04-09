Bogotá, Cali y Medellín siguen reportando fallas en la realización de trámites en Cancillería

La expedición de pasaportes y otros trámites consulares de colombianos en territorio nacional y el exterior se enfrenta a su tercer día de parálisis debido a una falla operativa en el Sistema de Trámites de la Ciudadanía (SITAC) que ha afectado a miles de personas.

La contingencia ha generado largas filas en las ciudades capitales, donde los ciudadanos advierten que han perdido sus desplazamientos y viven la crisis en medio de la incertidumbre, ya que no se están reprogramando las citas hasta que se supere la contingencia.

Uno de los afectados describió su odisea y la de otros colombianos en diálogo con Noticias RCN: “Nos dicen que están haciendo pruebas, que el sistema ha fallado. Con algunos funciona y con otros no. Así que los citan de nuevo para que regresen mañana o pasado mañana”.

En Bogotá, son pocos los ciudadanos que han conseguido finalizar sus gestiones tras jornadas agotadoras. “Llevo tres días viniendo, seguido. Haga cola, haga cola. Nos dicen que esperemos, pero después de cinco o seis horas de espera, uno dice: ya no más”, relató uno de los usuarios perjudicados.

La inestabilidad de la plataforma ha obligado a los solicitantes a intentar el trámite repetidamente, como explicó otra usuaria en la capital: “A mí me rechazó tres veces la foto y me tocó pasar de módulo en módulo, hasta que logré sacar el pasaporte en uno de ellos”.

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¿Cuál es el panorama en Medellín?

Por su parte, en territorio antioqueño hay más de 2.000 personas afectadas por esta situación. En la oficina de pasaportes de Antioquia, ubicada en el centro administrativo de la Alpujarra, el panorama este jueves es de rechazo inmediato; los funcionarios devuelven a quienes llegan argumentando que no hay forma de procesar los documentos.

La gravedad de la falla quedó en evidencia el miércoles, cuando de las 1.200 personas que intentaron realizar el trámite en esta región, solo 120 habrían logrado tener éxito.

La situación se repite en Cali:

Finalmente, en el Valle del Cauca cerca de 3.000 personas con citas programadas permanecen en un limbo informativo.

La Cancillería no ha habilitado el reagendamiento de citas para adelantar los trámites consulares ni presta atención al público para nuevas solicitudes mientras persista la emergencia.

Actualmente, el único servicio que se mantiene vigente en Cali es la entrega de pasaportes que ya fueron tramitados previamente.