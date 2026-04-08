Estos son los puntos y trámites colapsados por caída del sistema de pasaportes en plena jornada especial

La Cancillería enfrenta una crisis operativa tras el colapso del sistema SITAC (Sistema de Trámites de la Ciudadanía), que desde el 27 de marzo presenta fallas intermitentes que han paralizado la expedición de pasaportes y otros documentos tanto en Colombia como en consulados del exterior.

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La situación ha generado largas filas, molestias ciudadanas y el desplazamiento infructuoso de personas desde diferentes regiones del país y el exterior.

De acuerdo con lo informado por la Cancillería, están realizando trabajos de optimización y estabilización del sistema, aunque la entidad no ha establecido un plazo específico para la solución definitiva del problema.

La plataforma, operativa desde 2011, no solo afecta la expedición de pasaportes, sino también apostillas, trámites de registro civil y otros servicios consulares.

Colapsa sistema de pasaportes en plena jornada especial

La Cancillería habilitó la atención sin cita previa hasta el 30 de abril como parte de una jornada especial para agilizar trámites antes de la transición al nuevo modelo de pasaportes, en alianza con la Imprenta y Casa de la Moneda de Portugal.

No obstante, esta medida se ha visto completamente obstaculizada por las fallas técnicas.

José Fernando Salcedo, presidente de la Unidiplo, señaló que "esta falla ocurre en un momento donde estamos en una transición".

Esta situación no tiene que ver con la transición, sino con una situación estructural y es que los sistemas de Cancillería, especialmente el SITAC, tiene atrasos tecnológicos enormes.

Salcedo enfatizó que han “exigido la resolución estructural de estas situaciones de manera reiterada y hasta el momento no ha ocurrido".

El representante gremial solicitó formalmente a la Cancillería que suspenda el servicio de atención consular mientras se estabiliza el sistema, para evitar más desplazamientos infructuosos de ciudadanos.

Estos son los puntos más afectados por las fallas del SITAC

Los consulados más afectados son aquellos con mayor flujo de atención: Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Madrid, Valencia, Bilbao, Barcelona, Caracas y Santiago de Chile.

En estos puntos, funcionarios consulares intentan apaciguar a ciudadanos que viajaron largas distancias para cumplir con sus citas programadas.

La falta de comunicación oficial por canales institucionales ha incrementado la frustración.

"Hasta ahora no hemos tenido una respuesta clara", manifestó Salcedo, quien hizo un reconocimiento especial a los funcionarios consulares que le están poniendo la cara a la ciudadanía sin ser responsables de las deficiencias tecnológicas.