Bogotá: Conozca los puntos de concentración de las protestas convocadas por motociclistas este viernes

Las protestas de motociclistas en Bogotá contra el decreto 528, emitido el 29 de octubre por la Alcaldía Mayor, amenazan con volver a generar caos en la movilidad este viernes, 31 de octubre.

En Halloween o “Día de las brujas”, grupos de motociclistas han convocado manifestaciones, plantones e, incluso, rodadas nocturnas, a pesar de que el decreto prohíbe la circulación de motos entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. del jueves, 30 de octubre, y hasta el lunes, 3 de noviembre.

En redes, panfletos y mensajes en grupos de motociclistas revelan que tienen planeada una manifestación contra las medidas que adoptó la Alcaldía en la Avenida Villavicencio con Autopista Sur, desde las 4:30 a. m.; un plantón bautizado “Galán el mundo nos mira” en el Ágora de la Avenida Esperanza, desde las 6:30 a. m.; una movilización que arranca de la Universidad Distrital, sede Macarena, a las 8:00 a. m.; una rodada que iniciará en la Plaza de Bolívar sobre las 10:00 a. m., y finalmente, una caravana que saldría del Estadio El Campín, a las 8:00 p. m.

RELACIONADO Alcalde de Bogotá mantiene restricciones para motocicletas el fin de semana de Halloween

Líderes del gremio insisten que “sin motos” no habrá “carros en las calles”:

En un llamado a los motociclistas afectados por el decreto 528 del 2025, el líder motero Ericson Arias hizo un llamado a sus compañeros del gremio:

“Necesito a los dos millones de motociclistas, a todos los de los clubes, absolutamente todos, porque nos vieron la cara. Y esto debe quedar claro, señor Galán: si no hay motos, no hay carros en la calle”.

Multa por ignorar las medidas adoptadas por el puente festivo de Halloween se mantienen:

Las movilizaciones del viernes generaron complicaciones en la movilidad en gran parte de la ciudad, luego de que vías principales, como la Autopista Sur, la Avenida Boyacá, la carrera Séptima y la NQS fueran tomadas por motociclistas, que obligaron a 1,5 millones de usuarios del sistema Transmilenio a caminar hacia sus lugares de trabajo o estudio y de regreso a sus casas.

Durante la jornada, al menos cuatro motociclistas, presuntos integrantes de los “Picaminosos” fueron capturados. Según el secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva Moyano, “estos cuatro personajes son una muestra de lo que enfrentamos: patanería, agresividad, ruido, ilegalidad. A Bogotá se le agotó la paciencia con esta gente. Nos llevaron a tomar decisiones difíciles, pero estrictas para imponer el orden”.

La multa por incumplir los horarios durante el puente festivo para el tránsito de motos o viajar con parrillero es de 604.100 pesos y los infractores se exponen a que a que inmovilicen su vehículo. Sin embargo, estarán exentos de cualquier sanción quienes movilicen personas en condición de discapacidad, pertenezcan a empresas de seguridad, el Sitp, los servicios diplomáticos, la caravana presidencial o se desempeñen como mensajeros o domiciliarios y estén debidamente identificados.