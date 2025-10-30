CANAL RCN
Colombia

Además de Bogotá, las otras ciudades que aplicarán medidas para motos durante Halloween

Además de Bogotá, ciudades como Medellín, Cali y Cartagena anuncian inspecciones, cierres viales y restricciones para motociclistas durante Halloween.

Además de Bogotá, las otras ciudades que aplicarán medidas para motos durante Halloween
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
05:21 p. m.
Las motocicletas son tendencia esta semana en Colombia, luego de que la Alcaldía de Bogotá decretara una restricción de cinco días para motos durante Halloween. Esto desató una ola de reacciones, protestas y manifestaciones entre los conductores.

La medida busca evitar las denominadas “rodadas del terror” y reducir los siniestros viales que suelen aumentar en esta fecha, pero ha sido fuertemente cuestionada por el gremio motero.

En la capital, el Decreto Distrital 528 de 2025 prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante y limita el tránsito por importantes corredores viales entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre.

Según el Distrito, estas acciones buscan “preservar la vida, la seguridad vial y la movilidad”. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, y mientras Bogotá mantiene su posición, otras ciudades adoptaron medidas distintas.

Medellín descarta prohibiciones, pero refuerza la seguridad

En Medellín, donde también circulan convocatorias a caravanas moteras, las autoridades locales no aplicarán restricciones similares a las de Bogotá.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, explicó que habrá un despliegue especial de agentes para mantener el orden, pero sin prohibir la movilidad.

“Las medidas restrictivas no son la solución cuando lo que debería ser el 31 de octubre es un día precisamente para disfrutar, para festejar. Como se dice, no vamos a guardar fiesta nosotros, pero sí dejamos las condiciones totalmente claras”, aseguró el funcionario.

El enfoque en la capital antioqueña será preventivo y educativo, buscando mantener la convivencia sin afectar a quienes usan la moto como su medio de transporte diario.

Cali y Cartagena también toman precauciones

En Cali, el secretario de Seguridad, Jairo García, recordó que sigue vigente la restricción del parrillero hombre, e hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana:

“Queremos que Cali viva un Halloween seguro, en convivencia y alegría. Invitamos a las familias a cuidar de los menores y a celebrar con responsabilidad”.

Por su parte, en Cartagena, el alcalde Dumek Turbay Paz fue enfático en que no habrá autorización para la tradicional caravana de motos del 31 de octubre, aunque descartó un “día sin moto” por respeto a los ciudadanos que dependen de este medio para trabajar.

“Hay miles de cartageneros que usan su moto para trabajar o estudiar. No podemos castigarlos por una actividad que no representa a todos”, puntualizó Turbay.

