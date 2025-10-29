Bogotá estrenó una nueva ruta de Transmizonal que conecta dos centros comerciales en el sur
El nuevo servicio circular G545 – H545 mejorará la conexión entre las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, beneficiando a más de mil usuarios diarios de Transmilenio.
Desde el lunes 27 de octubre, Bogotá cuenta con una nueva ruta Transmizonal, el servicio G545 CC. Villa del Río – H545 El Ensueño, que fortalecerá la movilidad entre las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.
Este servicio, diseñado para mejorar la conectividad con el componente troncal de la Autopista Sur, beneficiará a más de 1.000 usuarios diarios, según informó Transmilenio.
La operación es posible gracias al trabajo conjunto entre el sistema y la comunidad del sector, permitiendo ofrecer más alternativas de transporte y optimizar la experiencia de viaje para los habitantes del sur de la ciudad.
Horarios, frecuencia y características del recorrido
La nueva ruta GH545 funcionará de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 10:00 p.m. en un circuito circular que conecta puntos estratégicos de Bosa y Ciudad Bolívar.
- El recorrido completo tiene una duración estimada entre 28 y 40 minutos, dependiendo del tráfico, y entre 14 y 20 minutos por trayecto.
- Intervalo de paso: cada 10 minutos en hora pico.
- Capacidad: cuatro buses con espacio para hasta 50 pasajeros por vehículo.
- Conexión troncal: la ruta incluye parada frente a la estación Madelena, sobre la troncal NQS Sur, lo que permite conectar con el sistema principal de Transmilenio.
Paraderos y cobertura del servicio
El servicio cuenta con 20 paraderos en total —9 hacia El Ensueño (H545) y 11 hacia el CC. Paseo Villa del Río (G545)— distribuidos en barrios clave de ambas localidades.
Hacia El Ensueño (H545):
- Barrio Guadalupe (Autopista Sur con Carrera 63)
- Estación Madelena
- Rafael Escamilla
- Madelena (varios puntos)
- Atlanta
- Parque Residencial El Paraíso
- Barrio El Ensueño
Hacia CC. Villa del Río (G545):
- Urbanización Atlanta
- El Ensueño
- Atlanta y Madelena
- IED Rogelio Salmona
- Estación Madelena
- Barrio Guadalupe
Además, se implementaron tres nuevos paraderos para ampliar la cobertura del servicio y atender la demanda creciente en la zona.