Bogotá estrenó una nueva ruta de Transmizonal que conecta dos centros comerciales en el sur

Desde el lunes 27 de octubre, Bogotá cuenta con una nueva ruta Transmizonal, el servicio G545 CC. Villa del Río – H545 El Ensueño, que fortalecerá la movilidad entre las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.

RELACIONADO Mujer que se casó con Transmilenio celebró su primer aniversario de bodas

Este servicio, diseñado para mejorar la conectividad con el componente troncal de la Autopista Sur, beneficiará a más de 1.000 usuarios diarios, según informó Transmilenio.

La operación es posible gracias al trabajo conjunto entre el sistema y la comunidad del sector, permitiendo ofrecer más alternativas de transporte y optimizar la experiencia de viaje para los habitantes del sur de la ciudad.

Horarios, frecuencia y características del recorrido

La nueva ruta GH545 funcionará de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 10:00 p.m. en un circuito circular que conecta puntos estratégicos de Bosa y Ciudad Bolívar.

El recorrido completo tiene una duración estimada entre 28 y 40 minutos, dependiendo del tráfico, y entre 14 y 20 minutos por trayecto.

Intervalo de paso: cada 10 minutos en hora pico.

Capacidad: cuatro buses con espacio para hasta 50 pasajeros por vehículo.

Conexión troncal: la ruta incluye parada frente a la estación Madelena, sobre la troncal NQS Sur, lo que permite conectar con el sistema principal de Transmilenio.

Paraderos y cobertura del servicio

El servicio cuenta con 20 paraderos en total —9 hacia El Ensueño (H545) y 11 hacia el CC. Paseo Villa del Río (G545)— distribuidos en barrios clave de ambas localidades.

Hacia El Ensueño (H545):

Barrio Guadalupe (Autopista Sur con Carrera 63)

Estación Madelena

Rafael Escamilla

Madelena (varios puntos)

Atlanta

Parque Residencial El Paraíso

Barrio El Ensueño

Hacia CC. Villa del Río (G545):

Urbanización Atlanta

El Ensueño

Atlanta y Madelena

IED Rogelio Salmona

Estación Madelena

Barrio Guadalupe

Además, se implementaron tres nuevos paraderos para ampliar la cobertura del servicio y atender la demanda creciente en la zona.