Bogotá impuso 320.000 multas por exceso de velocidad en 2025

El exceso de velocidad continúa siendo una de las principales infracciones de tránsito en Bogotá. La Secretaría de Movilidad reportó que durante 2025 se impusieron 320.000 comparendos por esta causa, en una ciudad donde el límite máximo permitido es de 50 kilómetros por hora.

La problemática se concentra especialmente en la avenida Las Américas, en el occidente de la capital, donde los tramos extensos sin semáforos facilitan que los conductores superen los 100 kilómetros por hora, duplicando el límite establecido y poniendo en riesgo la seguridad vial.

Accidentes y motocicletas: cifras alarmantes

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el 40% de los accidentes de tránsito en Colombia están relacionados con el exceso de velocidad. Las motocicletas son protagonistas en estas estadísticas: el 60% de los accidentes con fatalidades involucra a estos vehículos.

RELACIONADO Aprehenden por segunda vez a joven implicada en el asesinato de David Nocua en Bogotá

"La gente a veces sale con afán y no le importa, por eso es que nos tienen estigmatizados nosotros los motociclistas", señaló un conductor consultado sobre las causas de esta infracción reiterada.

Riesgos técnicos y factores agravantes

El experto en transporte y movilidad Darío Hidalgo explicó que la energía de impacto en un choque está relacionada con la masa del vehículo y con el cuadrado de la velocidad: "A mayor velocidad, crece la energía de impacto con el cuadrado, es decir, muchísimo mayor riesgo de muerte o heridas graves".

RELACIONADO ICBF rompe el silencio sobre muerte de niña de dos años en uno de sus hogares en Bogotá

Hidalgo añadió que entre 50 y 60 kilómetros por hora se duplica el riesgo de morir en un siniestro vial y también aumenta la distancia de frenado, reduciendo el tiempo de reacción del conductor. El fenómeno se agrava porque al incrementar la velocidad el cono de visión se estrecha, limitando la capacidad de anticipar situaciones en la vía.

La infracción por exceso de velocidad, clasificada como C-29, tiene un costo de 633.200 pesos. En Colombia y otros países en desarrollo, factores como la deficiente infraestructura, la falta de señalización y las pobres condiciones del parque automotor incrementan los peligros de la conducción a alta velocidad.

RELACIONADO Tres denuncias de graves casos de maltrato animal en menos de 24 horas encienden las alarmas en el país

"Llevan prisa, mucha gente irresponsable, se comen los pares, se comen los semáforos, hacen giros a la izquierda, a la derecha, por el afán que todo el mundo tiene", describió otro ciudadano sobre las conductas habituales en las vías bogotanas.