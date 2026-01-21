Tres denuncias de graves casos del maltrato animal en menos de 24 horas encienden las alarmas en el país

La violencia contra los animales volvió a ocupar el centro del debate público en Colombia tras conocerse tres denuncias de presunto maltrato animal ocurridas en menos de 24 horas, en hechos registrados en Caldas, Casanare y Bogotá.

Los casos, difundidos principalmente a través de redes sociales, generaron rechazo ciudadano y reavivaron el llamado a aplicar con mayor contundencia las leyes que protegen a los animales como seres sintientes.

Aunque se interpuso una denuncia ante la Fiscalía sobre estos casos, hasta el momento no se conocen los móviles del crimen ni los responsables. La crudeza de uno de los ataques convirtió el caso en un símbolo del rechazo ciudadano frente a actos de extrema crueldad que, pese a la legislación existente, continúan ocurriendo en zonas rurales del país.

Graves casos de maltrato animal en menos de 24 horas

El primer caso se registró en la vereda El Limón, en el municipio de Neira, departamento de Caldas, donde ‘Fiona’, una perrita de cinco años, que había sido rescatada previamente, fue hallada muerta tras desaparecer de una finca.

El cuerpo del animal presentaba golpes severos en la cabeza y heridas causadas con arma cortopunzante, un nivel de violencia que provocó indignación en la comunidad.

Horas después, y a cientos de kilómetros de distancia, un nuevo episodio volvió a sacudir la opinión pública. En el municipio de Aguazul, Casanare, circuló en redes sociales un video en el que un hombre, identificado como César Chaparro, obliga a un caballo a ingerir bebidas alcohólicas.

El tercer caso se conoció en la capital del país. En el Cerro de Monserrate, uno de los principales destinos turísticos de Bogotá, un ciudadano difundió un video que evidenciaría cómo algunos vendedores reciben mascotas para “cuidarlas” mientras los visitantes suben al santuario.

Exigen aplicar leyes por la recurrencia en atroces casos de maltrato animal

Estos tres casos evidencian una persistente falta de cultura y educación frente a los derechos de los animales.

En Colombia, la protección animal se sustenta en la Ley 1774 de 2016, que reconoció a los animales como seres sintientes; la Ley 2054 de 2020, que fortaleció las responsabilidades de las autoridades; y, más recientemente, la Ley 2455 de 2025.

En este contexto, el exconcejal Nelson Cubides Salazar fue enfático:

La Ley Ángel marca un punto de quiebre: el maltrato animal deja de ser una falta menor y pasa a ser un delito que el Estado va a perseguir con todo el peso de la ley. Aquí se acabó la permisividad y la indiferencia institucional. Quien violente a un animal tendrá sanciones ejemplares y una respuesta contundente de las autoridades.

A más de cuatro años de la Ley 2054, el desafío sigue siendo pasar del papel a la acción. La protección animal ya no es solo una causa ética, sino una responsabilidad legal y de convivencia ciudadana que exige decisiones estructurales, como la creación del Hospital Público de Mascotas, una iniciativa respaldada por miles de ciudadanos y aún pendiente de materializarse.