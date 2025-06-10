Bogotá refuerza operativos contra piques ilegales tras incidentes en La Macarena y avenida Circunvalar

El pasado fin de semana, Bogotá fue testigo de una serie de incidentes relacionados con piques ilegales, particularmente en el sector de La Macarena y la avenida Circunvalar.

Estos eventos obligaron a las autoridades a reforzar los operativos contra estas prácticas ilegales que afectan la tranquilidad y seguridad de los residentes.

"Desde la calle 19 hasta la calle 34, por toda la Circunvalar y por la avenida de Montserrat, de la calle 26 arriba, hemos tenido un problema desde hace tiempo", dijo a Noticias RCN Orlando Hernández, representante de la comunidad afectada, quien enfatizó que la situación "se salió de control" y que ahora enfrentan amenazas a vecinos y problemas de salud mental en niños y adultos mayores debido al ruido constante.

El panorama actual de los piques ilegales en el sector de La Macarena

El balance del último operativo realizado en La Macarena arrojó resultados que alarman a la comunidad y las autoridades: cinco agentes de tránsito heridos, 15 personas trasladadas al centro de protección y 11 motos inmovilizadas. Estos hechos han intensificado el rechazo comunitario y la demanda de acciones más contundentes por parte de las autoridades.

El comandante de la policía de tránsito en Bogotá identificó tres zonas críticas: la avenida Circunvalar, la calle 26 y la avenida Boyacá con la calle 170. Además, informó que en lo que va del año se han realizado 151 operativos, resultando en 1,450 comparendos y 318 vehículos inmovilizados entre motos y carros.

Comunidad de la localidad de Santa Fe pide a las autoridades operativos especiales

"Respetar las normas de tránsito no es opcional, es una obligación", dijo a Noticias RCN Richard Sanabria, comandante de Tránsito y Transporte de agentes civiles, quien subrayó la necesidad de acatar las regulaciones viales para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

La comunidad del sector de La Macarena, en la localidad de Santa Fe, solicitó la implementación de operativos especiales durante los fines de semana para prevenir estos incidentes. Esta petición refleja la urgencia de abordar el problema de manera más sistemática y frecuente.

Los piques ilegales no solo representan un riesgo para quienes participan en ellos, sino también para los residentes y transeúntes. La avenida Circunvalar, conocida por sus numerosas curvas, y las lomas de La Macarena son particularmente peligrosas para estas actividades, aumentando el riesgo de accidentes graves.