‘Adopta a un invisible’ en Bogotá: ¿Cuándo y dónde es la jornada de perritos y gaticos con discapacidad?

Este sábado 4 de octubre, desde las 10:00 de la mañana, el centro comercial Gran Estación de Bogotá se convertirá en un refugio temporal para decenas de perros y gatos que han sobrevivido al abandono.

Se trata de los ‘invisibles’, animales mayores o con alguna discapacidad, que rara vez son elegidos por las familias, pero que tienen tanto amor para dar como cualquier otro.

La actividad llamada ‘Adopta a un invisible’, se realiza en el marco del Día Mundial de los Derechos de los Animales y busca sensibilizar sobre una realidad que se multiplica en las calles del país.

Aterradora cifra de perritos y gaticos abandonados en Colombia

Según estimaciones, en Colombia hay más de tres millones de perros y gatos abandonados, cifra que crece cada año debido a la falta de control reproductivo y a la indiferencia social.

Detrás de estos números hay historias de sufrimiento: animales que padecen hambre, enfermedades y maltrato, sin acceso a cuidados ni protección.

Aunque el país cuenta con normas como la Ley Esterilizar Salva y la Ley Ángel, impulsadas por la senadora animalista Andrea Padilla, su impacto aún es limitado por los retrasos en la reglamentación por parte del Ministerio de Ambiente, que acumula ya nueve meses de demora.

Ante ese vacío institucional, las fundaciones y rescatistas son quienes han asumido la tarea de esterilizar, recuperar y albergar a miles de animales en todo el país.

Adoptar animalitos salva y cambia vidas

En Bogotá existen más de 210 hogares de paso, 118 refugios y 108 fundaciones, muchos de ellos sostenidos con recursos propios y esfuerzos personales que dejan huella económica y emocional en sus cuidadores.

La jornada de este 4 de octubre busca aliviar un poco esa carga. Además de promover la adopción responsable, incluirá una jornada gratuita de salud animal, con desparasitación, vitaminización y consultas veterinarias generales. Cada uno de los gatos y perros disponibles ha sido rescatado de situaciones extremas en diferentes regiones del país, especialmente del centro y la costa.

“Adoptar salva”. No solo transforma la vida del animal, sino también la de quien decide abrirle la puerta de su casa y su corazón.

Durante el evento, la senadora Andrea Padilla presentará el “violentómetro animal”, una herramienta pedagógica que busca enseñar a reconocer y denunciar los distintos tipos de violencia hacia los animales, en el marco de la Ley Ángel.