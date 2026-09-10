Bogotá registra casi 1.500 casos de ciberacosos y explotación sexual digital en 2026

Los índices de ciberacoso, sextorsión, divulgación de contenido íntimo de manera no consentida y explotación sexual digital en Bogotá fueron motivo de debate en el Concejo de la ciudad.

De acuerdo con la cabildante María Clara Name “cuatro localidades concentran el 48 % de los reportes”, en un momento en el que “las cifras presentadas señalan que durante 2026 se registraron 1.489 reportes de violencia en el entorno digital”.

De ellos, 240 en Bosa, 191 en Suba, 153 en Kennedy y 130 en Ciudad Bolívar; lo que quiere decir que las cuatro localidades concentran 714 casos en lo corrido del año.

RELACIONADO Cancillería alerta por página falsa que ofrece trámites de pasaporte

Menores de edad son responsables del 76% de los casos en los que otros menores son víctimas

Preocupa, según datos presentados por la cabildante, que en el “76 % de los casos”, con menores de edad como víctimas, los agresores son sus “compañeros o estudiantes de otros colegios”.

De acuerdo con un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el 80% de los niños entre los seis y los once años utiliza Internet y la cifra aumenta al 95% entre adolescentes.

El estudio citado revela además que “uno de cada cinco adolescentes reportó haber experimentado violencia sexual digital”. Mientras, “un estudio nacional sobre violencia sexual digital en adolescentes entre los 12 y los 17 años señala que el 21 % manifestó haber sufrido alguna forma de abuso o explotación sexual relacionada con el uso de la tecnología”.

La cabildante urge a adoptar medidas de prevención en los entornos escolares

Name indicó que a las preocupaciones sobre ciberacoso, sextorsión, explotación sexual y sextorsión en línea se suman riesgos asociados con el uso de la inteligencia artificial:

“Particularmente en la manipulación de imágenes y la creación de contenidos sexuales falsos. Según la Policía, existe un ‘riesgo alto’ frente a la creación de imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial, lo que evidencia la necesidad de contar con herramientas, directrices y capacitación para que docentes y directivos puedan responder de manera adecuada cuando este tipo de material circule en redes sociales”.

Además, advirtió que “no se cuenta con una ruta institucional específica para los delitos sexuales digitales, aunque se activa la ruta de atención correspondiente a los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes”; por lo que el Distrito debería promover un pensamiento crítico sobre el uso de las redes sociales entre estudiantes.