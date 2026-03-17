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Bogotá registra un caso de trata de personas cada cuatro días: un delito en aumento

Entre 2023 y 2025 los casos de este delito aumentaron casi en un 30%, según datos de la Policía Nacional.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y la Alcaldía de Bogotá
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y la Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
07:31 p. m.
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La trata de personas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos al retener, mediante engaños o amenazas, a personas y obligarlas a realizar trabajos forzados que pueden, o no, ser de índole sexual.

En Bogotá, según advirtió la concejal por el Centro Democrático, Diana Diago, es un delito cada vez más frecuente, al punto en el que cada cuatro días se registra un nuevo caso de trata en la ciudad.

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Un delito en aumento desde el 2023:

Según cifras obtenidas de la Policía Nacional, la trata es un delito que, desde hace tres años, ha ido en aumento en la capital colombiana, donde redes criminales afinaron su estrategia para captar y explotar a sus víctimas.

En 2023 se registraron 72 casos, en el 2024 aumentaron a 79 y en el 2025 fueron 92; lo que indica que en los últimos tres años se ha registrado un aumento del 27,8% en los casos de trata de personas en Bogotá.

La cabildante advierte que este delito es sumamente cruel y que, más allá de las cifras, son las vidas de las y los ciudadanos las que están en riesgo:

“Este delito implica graves vulneraciones a los derechos humanos. Las víctimas son captadas, engañadas e incluso forzadas por organizaciones criminales que luego las someten a distintas formas de explotación. Detrás de cada caso hay una persona cuya dignidad, libertad e integridad han sido vulneradas. Por eso es tan preocupante que este delito siga aumentando en Bogotá”.

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Un llamado a desarticular las redes criminales dedicadas a la trata de personas:

En respuesta al aumento de casos de trata de personas en Bogotá, la concejala Diago hizo un llamado a fortalecer las estrategias de investigación y judicialización para desarticular las bandas que estarían detrás de este delito.

Además, invitó a la administración distrital a reforzar las campañas de prevención entre comunidades vulnerables para hacer frente a los índices al alza en la ciudad.

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