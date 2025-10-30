Bogotá sumida en el caos por protestas de motociclistas: ciudadanos tuvieron que caminar hacia el trabajo

Los bloqueos convocados por motociclistas desde la media noche del jueves, 30 de octubre, en protesta al decreto 528, que establece restricciones a la movilidad durante el puente festivo de Halloween, obligaron a miles de bogotanos a caminar hacia sus lugares de trabajo y estudio, en horas de la mañana.

Motociclistas insisten en que es “una medida relámpago, una medida que afecta a muchos conductores en la ciudad”. Sin embargo, quienes llegaron tarde a sus compromisos, insisten en que la forma de manifestarse del gremio “nos perjudica a todos”.

Ciudadanos se mostraron empáticos, pero hicieron un llamado a garantizar la movilidad:

En diálogo con Noticias RCN, los ciudadanos afectados por las protestas hablaron sobre el periplo que tuvieron que realizar para movilizarse: “Cogí el Transmilenio y me tocó bajarme para empezar a caminar. Lo tomé en Banderas y voy para la zona industrial, me ha tocado caminar mucho. Ha sido terrible”.

El panorama se repitió en distintos puntos de la ciudad en donde, por momentos, los motociclistas bloquearon las intersecciones principales.

Y, aunque, los afectados se mostraron empáticos con el gremio de motociclistas, hicieron un llamado a que permitan la movilidad de quienes nada tienen que ver con las decisiones de la Alcaldía: “Necesitan trabajar, como todo el mundo, pero esta no es la solución. Nos dan problemas en el trabajo a todos”.

¿Qué medidas se adoptaron con el decreto 528?

El decreto 528 establece que está prohibido el tránsito de motocicletas con parrillero entre las 12:00 a. m. del jueves 30 de octubre y las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, al igual que la circulación de motos, entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., entre las mismas fechas.

Controles serán instalados en la Autopista Norte, la Autopista Sur, la NQS, la Avenida Boyacá, la Avenida Ciudad de Cali, la Primero de Mayo, las Américas, la Suba, la calle 26, la calle 80, la carrera Séptima, la carrera 68, la calle 13, la Guayacanes, la Esperanza, la Villavicencio, la Circunvalar, la calle 53, la calle 63 y la carrera 60.

Sin embargo, se encuentran exentos de la medida motociclistas que transporten a personas en condición de discapacidad, trabajen para el Sitp, la Fuerza Pública, los servicios diplomáticos, la caravana presidencial o servicios de mensajería y domicilios, siempre y cuando se encuentren bien identificados.