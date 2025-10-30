CANAL RCN
Colombia Video

Bogotá sumida en el caos por protestas de motociclistas: ciudadanos tuvieron que caminar hacia el trabajo

Aunque los afectados se mostraron empáticos con el gremio de los motociclistas, hicieron un llamado a que permitan la movilidad de quienes nada tienen que ver con las decisiones de la Alcaldía.

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
02:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los bloqueos convocados por motociclistas desde la media noche del jueves, 30 de octubre, en protesta al decreto 528, que establece restricciones a la movilidad durante el puente festivo de Halloween, obligaron a miles de bogotanos a caminar hacia sus lugares de trabajo y estudio, en horas de la mañana.

Motociclistas insisten en que es “una medida relámpago, una medida que afecta a muchos conductores en la ciudad”. Sin embargo, quienes llegaron tarde a sus compromisos, insisten en que la forma de manifestarse del gremio “nos perjudica a todos”.

Bogotá: Motociclistas convocan manifestaciones desde el jueves por restricciones en Halloween
RELACIONADO

Bogotá: Motociclistas convocan manifestaciones desde el jueves por restricciones en Halloween

Ciudadanos se mostraron empáticos, pero hicieron un llamado a garantizar la movilidad:

En diálogo con Noticias RCN, los ciudadanos afectados por las protestas hablaron sobre el periplo que tuvieron que realizar para movilizarse: “Cogí el Transmilenio y me tocó bajarme para empezar a caminar. Lo tomé en Banderas y voy para la zona industrial, me ha tocado caminar mucho. Ha sido terrible”.

El panorama se repitió en distintos puntos de la ciudad en donde, por momentos, los motociclistas bloquearon las intersecciones principales.

Y, aunque, los afectados se mostraron empáticos con el gremio de motociclistas, hicieron un llamado a que permitan la movilidad de quienes nada tienen que ver con las decisiones de la Alcaldía: “Necesitan trabajar, como todo el mundo, pero esta no es la solución. Nos dan problemas en el trabajo a todos”.

¡Pilas! Esta es la cuantiosa multa que tendrá que pagar si incumple con la restricción de motos en Bogotá
RELACIONADO

¡Pilas! Esta es la cuantiosa multa que tendrá que pagar si incumple con la restricción de motos en Bogotá

¿Qué medidas se adoptaron con el decreto 528?

El decreto 528 establece que está prohibido el tránsito de motocicletas con parrillero entre las 12:00 a. m. del jueves 30 de octubre y las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, al igual que la circulación de motos, entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., entre las mismas fechas.

Controles serán instalados en la Autopista Norte, la Autopista Sur, la NQS, la Avenida Boyacá, la Avenida Ciudad de Cali, la Primero de Mayo, las Américas, la Suba, la calle 26, la calle 80, la carrera Séptima, la carrera 68, la calle 13, la Guayacanes, la Esperanza, la Villavicencio, la Circunvalar, la calle 53, la calle 63 y la carrera 60.

Sin embargo, se encuentran exentos de la medida motociclistas que transporten a personas en condición de discapacidad, trabajen para el Sitp, la Fuerza Pública, los servicios diplomáticos, la caravana presidencial o servicios de mensajería y domicilios, siempre y cuando se encuentren bien identificados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Protestas en Colombia

Protesta de profesores se unió a las manifestaciones que tienen paralizada a Bogotá

Gustavo Petro

Presidente Petro se pronuncia sobre inconveniente con abastecimiento de combustible del avión presidencial

Turismo

¿Cuánto cuesta navegar el río Magdalena en el nuevo crucero de lujo AmaMelodía?

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo hoy 30 de octubre de 2025

¡Usted ya puede saber si ganó en el sorteo del Super Astro Sol de este 30 de octubre! Descubra el resultado exacto aquí.

Tour Colombia

El Tour Colombia 2026 tampoco se llevará a cabo por falta de recursos

El Tour Colombia 2026 no se disputará, una vez más, debido a la falta de recursos. Ya es oficial.

Donald Trump

Trump reaviva la tensión nuclear al ordenar nuevos ensayos con armamento de destrucción masiva

Yina Calderón

Yina Calderón recibió su primer castigo en el reality internacional en el que se encuentra. ¿qué pasó?

Alimentos

Dulces en Halloween: expertos explican las cantidades recomendables y cómo evitar riesgos