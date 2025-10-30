¡Pilas! Esta es la cuantiosa multa que tendrá que pagar si incumple con la restricción de motos en Bogotá

En marco de Halloween y el puente festivo con el que inicia noviembre, la Alcaldía de Bogotá tomó una medida que ha generado múltiples reacciones: la restricción de las motocicletas.

Para el Distrito, hay riesgo por las rodadas de Halloween, las cuales podrían llevar a accidentes y alteraciones del orden público. Entre 2022 y 2024, 8 de cada 10 accidentes en el fin de semana de Halloween tuvieron como protagonistas a los motociclistas.

Restricción de motocicletas y parrillero: tome nota

En ese orden de ideas, las motocicletas no podrán tener parrillero desde las 00:00 de este jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p.m. del lunes 3 de noviembre. Entonces, aplica para todo el fin de semana con festivo.

Además, entre las 8:00 p.m. y 5:00 a.m. de cada día del fin de semana no podrán transitar las motos por la AutoNorte, AutoSur, carrera 30 (NQS), avenida Boyacá, avenida Ciudad de Cali, Primera de Mayo, Las Américas, avenida Suba, calle 26, calle 80, carrera Séptima, calle 13, avenid Guayacanes, avenida Esperanza, avenida Villavicencio, Circunvalar, calle 53, calle 63 y carrera 60.

La medida contempla excepciones para la fuerza pública, cuerpos de emergencia, seguridad privada, transporte de personas en condición de discapacidad, mensajería, domicilios, empresas de servicio público, entre otros.

Multa supera los 600 mil pesos: motos pueden ser inmovilizadas

Ahora bien, si una persona incumple, estará aplicando una infracción al C.14 del Código de Tránsito. La motocicleta podría ser inmovilizada y la multa será de 604.100 pesos.

La mañana de este jueves 30 de octubre se ha visto complicada en la movilidad. Luego de que se expidiera el decreto 528 con las restricciones, se han presentado manifestaciones en importantes puntos de la ciudad.

Durante el fin de semana, habrá dos mil policías patrullando los alrededores de la ciudad. Cada noche, habrá 180 agentes de tránsito y 15 puestos de control en los principales corredores.