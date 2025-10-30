CANAL RCN
Economía Video

¡Pilas! Esta es la cuantiosa multa que tendrá que pagar si incumple con la restricción de motos en Bogotá

Durante el fin de semana de Halloween, habrá restricción de motocicletas.

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
08:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En marco de Halloween y el puente festivo con el que inicia noviembre, la Alcaldía de Bogotá tomó una medida que ha generado múltiples reacciones: la restricción de las motocicletas.

Restricción para motos en Bogotá por Halloween: horarios y corredores donde no podrán circular
RELACIONADO

Restricción para motos en Bogotá por Halloween: horarios y corredores donde no podrán circular

Para el Distrito, hay riesgo por las rodadas de Halloween, las cuales podrían llevar a accidentes y alteraciones del orden público. Entre 2022 y 2024, 8 de cada 10 accidentes en el fin de semana de Halloween tuvieron como protagonistas a los motociclistas.

Restricción de motocicletas y parrillero: tome nota

En ese orden de ideas, las motocicletas no podrán tener parrillero desde las 00:00 de este jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p.m. del lunes 3 de noviembre. Entonces, aplica para todo el fin de semana con festivo.

Además, entre las 8:00 p.m. y 5:00 a.m. de cada día del fin de semana no podrán transitar las motos por la AutoNorte, AutoSur, carrera 30 (NQS), avenida Boyacá, avenida Ciudad de Cali, Primera de Mayo, Las Américas, avenida Suba, calle 26, calle 80, carrera Séptima, calle 13, avenid Guayacanes, avenida Esperanza, avenida Villavicencio, Circunvalar, calle 53, calle 63 y carrera 60.

La medida contempla excepciones para la fuerza pública, cuerpos de emergencia, seguridad privada, transporte de personas en condición de discapacidad, mensajería, domicilios, empresas de servicio público, entre otros.

Multa supera los 600 mil pesos: motos pueden ser inmovilizadas

Ahora bien, si una persona incumple, estará aplicando una infracción al C.14 del Código de Tránsito. La motocicleta podría ser inmovilizada y la multa será de 604.100 pesos.

Bogotá: Motociclistas convocan manifestaciones desde el jueves por restricciones en Halloween
RELACIONADO

Bogotá: Motociclistas convocan manifestaciones desde el jueves por restricciones en Halloween

La mañana de este jueves 30 de octubre se ha visto complicada en la movilidad. Luego de que se expidiera el decreto 528 con las restricciones, se han presentado manifestaciones en importantes puntos de la ciudad.

Durante el fin de semana, habrá dos mil policías patrullando los alrededores de la ciudad. Cada noche, habrá 180 agentes de tránsito y 15 puestos de control en los principales corredores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Nuevo giro en el precio del dólar en Colombia hoy 30 de octubre de 2025: así se está cotizando

Colpensiones

Beneficiarios de Colpensiones participarán por bonos de más de dos millones para el mes de noviembre

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 29 de octubre de 2025

Otras Noticias

Yina Calderón

Yina Calderón tuvo intensa pelea en el reality internacional en el que está y la producción tuvo que pronunciarse

Yina Calderón se enfrentó cara a cara con otra de las participantes. ¿Por qué fue la discusión? Vea el video.

Estados Unidos

EE.UU. fortalece las reglas migratorias: así funcionarán las leyes de deportación

Desde suelo americano han implementado diferentes procesos para tener un mayor control.

Jorge Carrascal

Jorge Carrascal, a la final de la Copa Libertadores: ¿cuándo se define el título?

Protestas en Colombia

EN VIVO🔴| Movilidad en Bogotá y rutas de Transmilenio afectadas por las manifestaciones

Alimentos

Dulces en Halloween: expertos explican las cantidades recomendables y cómo evitar riesgos