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Bogotanos recibirán acompañamiento hacia las zonas seguras de taxi el puente festivo de Halloween

El servicio podrá calificarse como un indicador para futuros viajeros. En el mismo código QR hay, a la mano, una calculadora de tarifas.

Foto: Secretaría de Movilidad
Foto: Secretaría de Movilidad

Jorge Leonardo Alzate

octubre 31 de 2026
07:50 p. m.
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Para garantizar su retorno seguro y evitar nuevos episodios de hurto y secuestro exprés, bajo la modalidad de paseo millonario, las autoridades acompañarán durante el puente festivo de Halloween a quienes visiten la zona de rumba en Modelia, y el Distrito Diverso y la Zona T de Chapinero.

“Con el firme propósito de cerrarles el espacio a los delincuentes y prevenir que sucedan hechos delictivos, los Gestores del Orden y Gestores de Convivencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), en articulación con la Policía de Bogotá, la Policía de Tránsito de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM)”, estarán patrullando, pero no es todo.

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Como parte del programa ‘Zonas seguras’ acompañarán a quienes salgan de establecimientos nocturnos a tomar un taxi, en espacios dispuestos por la Alcaldía, para verificar la identidad y antecedentes del conductor, previo a iniciar el viaje.

El servicio podrá calificarse y el pasajero tendrá a la mano datos del conductor y su empresa.

Iniciado el viaje, el pasajero tendrá a la mano un código QR que podrá escanear con su celular y, gracias al trabajo realizado por la Secretaría de Movilidad en el Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC), encontrará información del conductor, su empresa y otro tipo de herramientas, en línea.

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Según información publicada en el sitio web de la Alcaldía, “la tarjeta contará con un número único de identificación y un código QR que los usuarios podrán utilizar para acceder fácilmente a información oficial (…), verificar la legalidad del servicio” y “evaluar su experiencia de viaje”.

La calificación se realiza en un rango de una a cinco estrellas y, durante o después del viaje, el pasajero podrá verificar las valoraciones de otros y utilizar la calculadora de tarifas para “obtener un valor estimado del servicio, teniendo en cuenta las unidades registradas durante el viaje, las tarifas vigentes y los recargos que correspondan”.

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