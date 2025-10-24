Bogotanos tiene plazo hasta el 29 de octubre para inscribir a sus mascotas en programa de esterilización gratuito

Las familias bogotanas tendrán tiempo hasta el 29 de octubre para tomar uno de los 600 cupos de esterilización gratuita para mascotas, que la Alcaldía Mayor de Bogotá ofrece a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

De acuerdo con la entidad, “más de 5.000 animales han sido esterilizados durante los últimos meses fortaleciendo el compromiso de la Administración distrital con el bienestar animal y el control poblacional responsable en Bogotá”.

¿Cómo apartar un cupo para su mascota?

Los interesados podrán inscribir a su mascota a través del sitio web: turnos.animalesbog.gov.co o, directamente, en el punto fijo ubicado en la sede de la Universidad Nacional de Bogotá, en Teusaquillo.

De acuerdo con la administración distrital, “con este tipo de jornadas la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) continúan construyendo una ciudad más responsable, solidaria y consciente con los animales”.

En Suampaz también estarán esterilizando gatos este fin de semana:

Precisamente, este fin de semana el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, con la ayuda de de la Alcaldía Local de Sumapaz y la Mesa Local de Protección y Bienestar Animal estará adelantando una jornada de esterilización gratuita de gatos en la localidad, ubicada en el macizo de la Cordillera Oriental de los Andes.

Los horarios de atención este sábado 25 de octubre serán: Desde las 7:00 a. m. en el Centro Poblado La Unión, desde las 9:30 a. m. en Santo Domingo (ruta: Capitolio) y desde la 1:00 p. m. en Centro Poblado San Juan (ruta: El Toldo y San Antonio).

El IDPYBA recordó que se dispondrá de transporte desde algunas veredas para llegar a los puntos de esterilización y para mayor información, la comunidad podrá comunicarse a los números: 310 343 4228- 310 297 5292- 320 828 8422.

Además, se recomienda que los animales que vayan a ser sometidos al procedimiento tengan un mínimo de ocho horas de ayuno de comida y tres de agua y sus cuidadores asistan con una cobija para abrigarlos una vez salgan.