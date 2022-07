Gustavo Bolívar opina sobre la propuesta de reducir el salario a los congresistas

El proyecto radicado en la secretaría del Senado que busca reducir el salario de los congresistas ha generado diferentes reacciones de políticos y ciudadanos en redes sociales. Según explicó el senador Gustavo Bolívar del Pacto Histórico, se buscaría modificar el régimen salarial de los parlamentarios para que tenga un tope de 25 salarios mínimos mensuales.

Actualmente, senadores y representantes a la Cámara ganan cerca de 34 salarios mínimos mensuales.

El proyecto ha sido propuesto anteriormente por otras bancadas del Congreso, e incluso fue propuesta de campaña de algunos candidatos y congresistas. Sin embargo, esta nueva propuesta indica que dicha reducción de salarios comenzaría a ser aplicada en el 2026, lo que significa que no tendría impacto en los actuales parlamentarios.

Las críticas han sido dirigidas a este proyecto de la bancada del Pacto Histórico, puesto que este sector era de los que promovía en campaña la reducción de salarios, pero esta reforma no los afectaría a ellos.

Pronunciamiento desde el Pacto Histórico

Ante las críticas al proyecto, el senador Gustavo Bolívar explicó mediante su cuenta de Twitterr por qué el recorte aplicaría desde 2026 y no desde el actual periodo.

“Para que no sigan tergiversando: rebaja de salarios a congresistas empieza a regir en 2026 para que no se hunda. Presenté este proyecto tres veces y se hundió porque los congresistas no pueden legislar en causa propia. Lo vamos a congelar (el salario) hasta 2026 (...) “yo lo dono. Me da lo mismo 34 o 25″, sostuvo el congresista.

Las críticas llegaron incluso desde seguidores del petrismo, donde hubo decepción por este anuncio.

Por otro lado, una de las razones que llevaron a que el proyecto no rebaje el salario de los actuales congresistas es que, según el senador Bolívar, se busca evitar que los senadores y representantes se declaren impedidos a la hora de debatir este proyecto.