Video | Adolescente abrió fuego en Times Square e hirió a tres personas

Un joven de 17 años sería el responsable de la balacera registrada en la icónica plaza de Nueva York, en la madrugada de este sábado.

agosto 09 de 2025
02:13 p. m.
En la madrugada de este 9 de agosto, el icónico Times Square, en Nueva York, se convirtió en escenario de una balacera que es investigada por las autoridades.

Un joven de 17 años abrió fuego, sobre la 1:20 de la madrugada de este sábado, hiriendo a tres personas que se encontraban en el lugar.

Entre las víctimas se encuentra una joven de 18 años que tuvo un rasguño en el cuello por el roce de la bala; un joven de 19 años y un hombre de 65 años, ambos con heridas en las piernas.

Las tres personas heridas fueron trasladadas al Hospital Belleuve de Nueva York y se encuentran en estado estable.

¿Qué se sabe del tiroteo en Times Square?

De acuerdo con información de las autoridades, el tiroteo se dio tras una discusión con otra persona.

El joven que disparó fue detenido por las autoridades y aún se desconoce su identidad. Además, se recuperó un arma de fuego.

El presunto responsable ya fue acusado formalmente.

Ola de violencia en Estados Unidos

Según la organización Gun Violence Archive, en lo que va corrido de 2025 se han registrado 263 tiroteos masivos en Estados Unidos, los cuales han cobrado la vida de 225 personas.

A esto se suma que, a finales de junio, un hombre armado disparó contra cuatro personas y luego se quitó la vida en un edificio de Manhattan.

