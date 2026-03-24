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Fiscalía abre investigación por presuntos casos de acoso sexual denunciados recientemente

El ente investigador también se pronunció sobre el caso por injuria y calumnia en contra de Lina Marcela Castillo, el cual pasará a manos de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
08:29 a. m.
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A través de un comunicado, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación por los presuntos casos de acoso sexual denunciados en los últimos días contra "dos periodistas y presentadores".

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Además, el ente investigador señaló que fue habilitado un correo electrónico para la recepción de denuncias y la coordinación de las respectivas investigaciones con el enfoque de género adecuado, con el fin de brindar garantías y protección a las víctimas.

El canal dispuesto para tal fin es denuncia.acoso@fiscalia.gov.co.

Este pronunciamiento llega tras la ola de denuncias conocidas a través de redes sociales sobre presuntos casos de acoso de los que habrían sido víctimas varias mujeres al interior el ámbito laboral.

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Mintrabajo también anunció labores de vigilancia

Sobre esto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció días atrás, asegurando que los procesos internos de las empresas frente a estos casos no las eximen de responder a las obligaciones pactadas por Colombia bajo el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual busca garantizar espacios laborales libres de violencia y acoso para las mujeres.

Desde la cartera del Trabajo también se anunciaron labores de inspección, vigilancia y control para esclarecer estos hechos.

Caso contra Lina Marcela Castillo pasa a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema

De otro lado, frente al caso por injuria y calumnia que corre en contra de Lina Marcela Castillo Nisperuza, la Fiscalía anunció el traslado del proceso a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Contra Castillo, la seccional Bogotá de la Fiscalía ya había presentado un escrito de acusación hace tres años, en marzo de 2023; sin embargo, fue hasta el pasado 18 de marzo que un juez negó la solicitud de preclusión hecha por la defensa de la acusada.

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El proceso contra Lina Castillo inició luego de que ella denunciara por presunto acoso sexual y laboral en 2019, al actual gerente del Sistema de Medios Públicos, quien en ese entonces fungía como concejal de Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía, el caso es trasladado a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia debido a que cuenta con más experiencia en investigaciones con enfoque de género, especialmente en entornos laborales donde juega un papel importante el poder y la jerarquía.

El ente también reconoció que la investigación adelantada hasta el momento solo se ocupó de la denuncia por injuria y calumnia contra Castillo, y no de los señalamientos hechos por ella sobre casos de acoso sexual y laboral de los cuales habría sido víctima.

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