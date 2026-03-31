Mujeres víctimas de violencia pueden solicitar acompañamiento jurídico desde los hospitales en Bogotá

Decididos a convertir la atención en salud en el punto de partida para una atención integral con enfoque de género, desde la Secretaría Distrital de la Mujer, en Bogotá, reafirmaron su compromiso con el programa de atención jurídica a mujeres víctimas de violencia en los hospitales de la ciudad.

Desde que el programa inició en 2020, ha llegado, de la mano de 24 profesionales, a los hospitales de Meissen, Kennedy, Bosa Recreo, San Blas, La Victoria, Suba, Engativá Calle 80 y el Hospital Universitario Clínica San Rafael. “La estrategia”, de acuerdo con la cartera distrital, “existe para afrontar una realidad: los hospitales suelen ser el primer punto donde las víctimas activan las rutas de atención tras sufrir agresiones físicas o psicológicas”.

Y “su objetivo es asegurar que las mujeres cuenten con medidas de protección y denuncias interpuestas antes de recibir el alta médica”.

Las dos funciones de las abogadas de la Secretaría de la Mujer en los hospitales de la ciudad:

De acuerdo con la Secretaría de la Mujer, son dos las funciones que cumple su equipo de profesionales en derecho en los hospitales de la red público-privada de la ciudad:

“a) brindar atención y asesoría jurídica especializada a las mujeres que llegan al sector salud, principalmente por urgencias, por hechos de violencia en su contra; b) asistencia técnico-legal al personal de salud (en el caso a caso y en capacitaciones)”.

Con la primera garantizan que las mujeres que llegan a los servicios de urgencias tras haber sufrido episodios de violencia física y psicológica reciban el alta con una medida de protección cobijándolas y una denuncia interpuesta, sobre todo en casos de violencia sexual e intento de feminicidio. Y con la segunda se capacita a los profesionales del sector salud sobre el trato y los protocolos que deben activar frente a mujeres víctimas de violencia, debido a que:

“Si bien legalmente el sector salud debería reportar a las autoridades competentes (los hechos de violencia), en algún momento se evidenció que eso no ocurría. Las mujeres acudían (a centros hospitalarios), eran atendidas, pero esos casos no llegaban a conocimiento de las autoridades”.

Más que una atención en salud:

De acuerdo con la abogada Lina Alejandra Quintero, que lidera los equipos de atención de la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia de la cartera distrital:

“El miedo muchas veces se traduce en desconocimiento: no saber qué hacer ni qué va a pasar. Tener acceso a información clara, completa y en lenguaje sencillo favorece la toma de decisiones y permite que muchas mujeres accedan a las rutas de justicia. También permite a las autoridades iniciar acciones por sí mismas, incluso si la mujer prefiere no denunciar”.

Solo en 2025, bajo el programa de asesoramiento jurídico en hospitales, se realizaron 25.596 atenciones especializadas, con las que cada mujer fue atendida en por lo menos tres ocasiones e, incluso, más de ser necesario.

“De esta forma”, en palabras de la Secretaría, “las mujeres víctimas dejan de considerarse solo pacientes para ser tratadas como ciudadanas acompañadas por la institucionalidad. Su proceso no termina con el alta médica, sino que continúa con un seguimiento constante”.