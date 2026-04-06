BTS: Elecciones de segunda vuelta generan tensiones internas en la comunidad Army

Las elecciones presidenciales de segunda vuelta generaron opiniones divididas entre los ARMY, seguidores y seguidoras de la mundialmente famosa banda de K-Pop BTS, en Colombia.

Tras conocerse los resultados de primera vuelta, en los que Abelardo de la Espriella resultó ganador con el 43,74 % de los votos e Iván Cepeda quedó en segundo lugar con el 40,90 %, una de las integrantes de la comunidad dijo en diálogo con la prensa nacional que los ARMY se sumarían a la campaña del partido de gobierno.

La joven fanática argumentó que las canciones del grupo promueven un ambiente lleno de vida, paz y amor, que “coincide” con el discurso del candidato del Pacto Histórico.

ARMY Bogotá promueve el voto informado, pero deja en libertad a sus integrantes:

ARMY Bogotá y ARMY Colombia se desligaron de los pronunciamientos realizados, recordando a su comunidad de fanáticos que “toda la información, actividades, proyectos y comunicados” de la fanbase son publicados en sus redes oficiales y llevan el logo que los distingue.

Además, ARMY Bogotá reconoció “la importancia del pensamiento crítico y la construcción de identidad individual, aspectos presentes en el mensaje artístico de BTS, especialmente en lo relacionado con la toma de decisiones propias y el desarrollo personal”.

E indicó que, “como fanbase”, no buscan “limitar su uso ni interpretación, sino promover que estas diferencias no generen confrontaciones dentro de la comunidad”.

ARMY Bogotá y su compromiso con la democracia:

Aunque ARMY Colombia reafirmó su papel de comunidad enfocada, exclusivamente, en actividades relacionadas con BTS, desde ARMY Bogotá informaron que, “en el marco del contexto electoral actual”, estarán “compartiendo contenido educativo exclusivamente relacionado con el proceso electoral y el ejercicio del derecho al voto, con información práctica que permita participar de manera informada y responsable”.

Es así como se mantendrán partícipes del proceso democrático, con neutralidad e información responsable que invite “a cada persona a reflexionar sobre los valores y principios que desea ver representados en la sociedad, y a ejercer su derecho al voto desde la autonomía y la convicción personal”.