CANAL RCN
Colombia

BTS: Elecciones de segunda vuelta generan tensiones internas en la comunidad Army

La fanbase nacional se vio obligada a pronunciarse, luego de que una fanática anunciara su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda en nombre del grupo.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP y la Registraduría
Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP y la Registraduría

Jorge Leonardo Alzate

junio 04 de 2026
01:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las elecciones presidenciales de segunda vuelta generaron opiniones divididas entre los ARMY, seguidores y seguidoras de la mundialmente famosa banda de K-Pop BTS, en Colombia.

Tras conocerse los resultados de primera vuelta, en los que Abelardo de la Espriella resultó ganador con el 43,74 % de los votos e Iván Cepeda quedó en segundo lugar con el 40,90 %, una de las integrantes de la comunidad dijo en diálogo con la prensa nacional que los ARMY se sumarían a la campaña del partido de gobierno.

La joven fanática argumentó que las canciones del grupo promueven un ambiente lleno de vida, paz y amor, que “coincide” con el discurso del candidato del Pacto Histórico.

Preventa de BTS en Bogotá rompe récord: vea las cifras que dejó la fila virtual
RELACIONADO

Preventa de BTS en Bogotá rompe récord: vea las cifras que dejó la fila virtual

ARMY Bogotá promueve el voto informado, pero deja en libertad a sus integrantes:

ARMY Bogotá y ARMY Colombia se desligaron de los pronunciamientos realizados, recordando a su comunidad de fanáticos que “toda la información, actividades, proyectos y comunicados” de la fanbase son publicados en sus redes oficiales y llevan el logo que los distingue.

Además, ARMY Bogotá reconoció “la importancia del pensamiento crítico y la construcción de identidad individual, aspectos presentes en el mensaje artístico de BTS, especialmente en lo relacionado con la toma de decisiones propias y el desarrollo personal”.

E indicó que, “como fanbase”, no buscan “limitar su uso ni interpretación, sino promover que estas diferencias no generen confrontaciones dentro de la comunidad”.

¿BTS cambió las fechas de sus conciertos en Bogotá? Esto es lo que se sabe
RELACIONADO

¿BTS cambió las fechas de sus conciertos en Bogotá? Esto es lo que se sabe

ARMY Bogotá y su compromiso con la democracia:

Aunque ARMY Colombia reafirmó su papel de comunidad enfocada, exclusivamente, en actividades relacionadas con BTS, desde ARMY Bogotá informaron que, “en el marco del contexto electoral actual”, estarán “compartiendo contenido educativo exclusivamente relacionado con el proceso electoral y el ejercicio del derecho al voto, con información práctica que permita participar de manera informada y responsable”.

Es así como se mantendrán partícipes del proceso democrático, con neutralidad e información responsable que invite “a cada persona a reflexionar sobre los valores y principios que desea ver representados en la sociedad, y a ejercer su derecho al voto desde la autonomía y la convicción personal”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 4 de junio de 2026 y este es el reporte!

Disidencias de las Farc

¿Cuántos menores están siendo reclutados por grupos armados? Las cifras van en aumento

Secretaría de la Mujer

Preocupa el aumento de discursos y conductas machistas en colegios de Bogotá

Otras Noticias

Selección Colombia

La selección Colombia tuvo que trasladarse al aeropuerto en un bus blanco por seguridad

La selección Colombia no pudo hacer uso de su bus tricolor para dirigirse al aeropuerto para evitar cualquier intención de ser vandalizado.

Registraduría Nacional de Colombia

Registraduría hace llamado de alerta por supuesto registro biométrico y cambio de mesas de votación

Están recibiendo correos falsos con presuntos cambios para la segunda vuelta presidencial.

Astrología

"Complicado": esta fue la nueva predicción con la que alertó Mhoni Vidente

Artistas

Luto: murió legendaria locutora

Cuidado personal

¿Cómo conservar la energía durante el día?: expertos recomiendan opciones naturales