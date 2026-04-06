¿Cuántos menores están siendo reclutados por grupos armados? Las cifras van en aumento

La identificación de los cuerpos de 11 menores de edad tras combates entre grupos armados ilegales en el departamento de Guaviare encendió las alertas sobre una realidad que persiste en las zonas más golpeadas por el conflicto: el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Organizaciones de derechos humanos y defensores de la niñez advierten que los grupos armados continúan utilizando a menores de edad en sus filas, exponiéndolos a riesgos extremos e incluso a la muerte.

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Para analizar la situación, Óscar Fernando Cobo, coordinador de proyectos de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico), habló en Noticias RCN.

¿Qué revelan las cifras sobre el reclutamiento de menores?

De acuerdo con los datos recopilados por el observatorio de Coalico, durante 2025 se documentaron 226 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en diferentes regiones del país.

Las cifras muestran que el 54% de las víctimas fueron niños y el 34% niñas, mientras que otros casos continúan siendo objeto de verificación por parte de las organizaciones que monitorean este fenómeno.

La preocupación aumenta porque la problemática no se ha detenido. Entre enero y marzo de 2026 ya se habían registrado 29 nuevos casos de reclutamiento de menores.

Según los datos de la organización, en este periodo el 41% de las víctimas fueron niños y el 59% niñas, lo que evidencia una creciente afectación de las adolescentes dentro de este delito.

¿Qué refleja la tragedia ocurrida en Guaviare?

Para Coalico, la muerte de los 11 menores representa una de las consecuencias más dolorosas del reclutamiento forzado.

Óscar Fernando Cobo señaló que ningún niño debería estar involucrado en escenarios de guerra y que estos hechos demuestran que el conflicto continúa arrebatando vidas de menores que debieron estar protegidos por el Estado y la sociedad.

Lamentablemente el reclutamiento y la utilización siguen arrebatándole la vida a las infancias y adolescencias en el país.

El vocero también aseguró que detrás de cada uno de los menores fallecidos existen historias marcadas por la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades.

¿Quiénes están reclutando a los menores?

Aunque las recientes muertes en Guaviare han sido asociadas a enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales, Coalico aclaró que el reclutamiento no puede atribuirse exclusivamente a un solo grupo.

La organización explicó que actualmente distintas estructuras armadas presentes en el territorio nacional continúan vinculando a niños y adolescentes a sus actividades ilegales.

Por ello, los expertos advierten que el problema debe abordarse de manera integral, teniendo en cuenta la presencia de diferentes actores armados en las regiones más afectadas por el conflicto.

¿Cuáles son las zonas donde más ocurre este fenómeno?

Las alertas están concentradas principalmente en departamentos donde persisten disputas entre grupos ilegales y donde existe una débil presencia institucional.

Según Coalico, Norte de Santander, especialmente la región del Catatumbo, figura entre los territorios más afectados.

También aparecen Caquetá, particularmente en áreas cercanas a la cuenca del río Caquetá, así como Guaviare, Cauca y Huila.

La organización advirtió además sobre la vulnerabilidad de varias comunidades indígenas asentadas en estos territorios, donde los menores enfrentan mayores riesgos de ser captados por grupos armados.