La selección Colombia tuvo que trasladarse al aeropuerto en un bus blanco por seguridad

La Selección Colombia inició este jueves una nueva etapa en su preparación para la Copa del Mundo de 2026. El equipo nacional abandonó su lugar de concentración con destino al aeropuerto y posteriormente emprendió el viaje que lo llevará a Estados Unidos, donde continuará ajustando detalles antes del inicio de la máxima cita del fútbol mundial.

Sin embargo, más allá de la expectativa deportiva, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre los aficionados. Los jugadores y el cuerpo técnico se movilizaron en un bus completamente blanco, diferente al vehículo habitual que suele utilizar la Federación Colombiana de Fútbol para los desplazamientos oficiales de la selección.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y despertaron múltiples preguntas entre los seguidores del combinado nacional. Muchos se preguntaban por qué el equipo no utilizó el tradicional autobús decorado con los colores de la Tricolor y el escudo de la federación.

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El grupo tenía previsto despegar desde el aeropuerto de Catam con destino a San Diego, California, ciudad en la que continuará su preparación de cara al Mundial.

¿Por qué Colombia no utilizó su tradicional bus?

La decisión habría estado relacionada con medidas preventivas de seguridad adoptadas por la organización del viaje. Vale la pena mencionar que el autobús fue vandalizado hace un par de días en medio de una marcha en la ciudad de Bogotá por parte de simpatizantes de Iván Cepeda, candidato presidencial.

Ante ese panorama y con el objetivo de evitar cualquier situación que pudiera alterar el desplazamiento de la delegación, se optó por utilizar un bus convencional sin distintivos especiales. De esta manera, la logística se desarrolló con mayor discreción durante el traslado hacia el aeropuerto.

La medida generó sorpresa entre algunos aficionados que acompañaron la salida del equipo, ya que están acostumbrados a ver a los jugadores movilizándose en el vehículo oficial de la federación.

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La ilusión mundialista ya está en marcha

Más allá de la curiosidad generada por el transporte elegido, el foco principal está en el desafío deportivo que se aproxima. La Selección Colombia llega al Mundial con grandes expectativas y con la ilusión de realizar una campaña destacada frente a las mejores selecciones del planeta.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo aprovecharán los próximos días para ultimar detalles tácticos y físicos antes de su debut en la competencia. El cuerpo técnico confía en que el trabajo realizado durante el proceso clasificatorio pueda reflejarse en el escenario más importante del fútbol internacional.

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Mientras tanto, la afición colombiana sigue de cerca cada movimiento del equipo. La salida rumbo a territorio estadounidense marca el comienzo de un sueño compartido por millones de seguidores que esperan ver a la Tricolor competir al máximo nivel y luchar por hacer historia en la Copa del Mundo 2026.