Preocupa el aumento de discursos y conductas machistas en colegios de Bogotá

Un diagnóstico hecho por la Secretaría Distrital de la Mujer reveló que el 62% de los estudiantes de colegios públicos de Bogotá creen que “las feministas odian a los hombres”, mientras que el 68% está de acuerdo con la frase: “las mujeres solo buscan hombres con dinero y poder”.

Este trabajo se llevó a cabo en medio de una estrategia por prevenir discursos de odio, narrativas misóginas y la influencia de la denominada “manósfera” en las instituciones del Distrito.

En el diagnóstico participaron adolescentes entre 14 y 17 años, de grados 9°, 10° y 11° de varias localidades, además de algunos docentes para recoger información sobre las dinámicas de género y posibles indicios de la “manósfera” en entornos escolares.

Riesgo por violencia machista en los colegios

Entre los principales hallazgos del diagnóstico se evidenció riesgo en algunos casos, por el uso del lenguaje machista y posturas radicalizadas que pueden llegar a afectar a algunas estudiantes.

Además, se encontró que el 62% de los estudiantes piensa que “las feministas odian a los hombres”, demostrando que la narrativa de la manósfera ha permeado significativamente las creencias de los adolescentes.

Lo más preocupante del diagnóstico se encontró en las actitudes altamente sexistas, expresiones de acoso y actos de exclusión por razones de género. En esta categoría, la Secretaría de la Mujer identificó conductas como acoso verbal reiterado, humillaciones públicas, agresiones físicas y bromas inapropiadas.

Las redes sociales y los discursos machistas

Sobre el uso de redes sociales como TikTok, YouTube y WhatsApp, la Secretaría Distrital de la Mujer encontró que juegan un papel central en la difusión de mensajes relacionados con la “manósfera”, presentados generalmente en forma de humor sexista, clips virales o mensajes simplificados que ayudan a normalizar las ideas machistas.

Asimismo, se encontró que el término “feminazi” es ampliamente usado para descalificar las posturas feministas, al igual que la frase que indica que el feminismo es el equivalente a odiar a los hombres.

El 77% de los estudiantes también estuvo de acuerdo con que “los hombres tienen que ser proveedores”; sin embargo, ninguno de los que participaron en el diagnóstico estuvo de acuerdo con que “el feminismo es innecesario porque hay igualdad”.

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Finalmente, se encontró que la legitimación de los roles de género persiste en los colegios, aceptando estereotipos que encasillan a los hombres como fuertes y protectores, e ideas como que “el feminismo ha hecho que no se respete a los hombres”.